Lis Quinteros y Marcos Billen ganaron en Maciá

El sábado por la tarde se llevó adelante la 3ª Maratón Aniversario Ciudad de Maciá, una importante competencia organizada por la Dirección de Deportes de esa localidad y que tuvo al Predio Multieventos como epicentro de la largada y llegada.

El evento contó con dos pruebas principales, de 5 y 10 kilómetros, y reunió a atletas provenientes de distintos puntos de la provincia de Entre Ríos, entre ellos Paraná, Nogoyá, Villaguay, Gualeguay, Rosario del Tala, Diamante, Larroque, Concepción del Uruguay, Hasenkamp, San José y Basavilbaso.

En los 5 kilómetros, los representantes de Pueblo General Belgrano, Lis Quinteros y Marcos Billen, fueron protagonistas y se quedaron con los triunfos generales en sus respectivas ramas.

Entre las Damas, Lis Quinteros completó el recorrido en 20 minutos y 49 segundos, para quedarse con el primer lugar. Fue escoltada por Carla Cabrera, mientras que Mariela Lazarte completó el podio general.

En Caballeros, el triunfo quedó en manos de Marcos Billen, de 50 años, quien marcó un tiempo de 17 minutos y 45 segundos. El segundo puesto fue para Luciano Burna, mientras que Francisco Arriondo ocupó el tercer lugar.

Por su parte, la clasificación general de los 10 kilómetros tuvo como ganador a Carlos Ormachea, representante de Nogoyá.

La jornada también contó con una importante presencia de atletas de Pueblo General Belgrano, quienes tuvieron una destacada participación y fueron reconocidos y premiados por el intendente local.

Una vez más, el atletismo de la región dijo presente en una competencia que reunió a corredores de distintos puntos de Entre Ríos y que tuvo a Quinteros y Billen como grandes protagonistas en los 5 kilómetros.

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