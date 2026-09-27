Juventud Unida va por la clasificación ante Parque Sur

Juventud Unida afrontará este domingo un partido clave en el estadio Decano, donde desde las 16 horas recibirá a Parque Sur por la quinta fecha del Torneo Regional Amateur. El encuentro será arbitrado por Eliseo Ferreira, de la Liga de Villaguay, y contará con la transmisión de Radio Máxima y la posibilidad de verlo a través del canal de YouTube de La Barra Deportiva.

El equipo dirigido por Daniel Waldner buscará dar el paso definitivo hacia la clasificación. El Albiceleste sabe que una victoria ante el conjunto de Concepción del Uruguay le permitirá asegurar su lugar en la próxima ronda. Además, si Sauce derrota a Achirense, Juventud se quedará también con el primer puesto del Grupo 7.

Para este compromiso, Waldner deberá realizar una modificación obligada. Bruno García fue expulsado frente a Achirense y recibió una fecha de suspensión. Leandro González ocuparía su lugar, aunque el juvenil se movería al lateral derecho, mientras que Matías Labaroni pasaría a la zaga central para acompañar a Patricio Pizarro. El resto del equipo sería el mismo que viene de igualar 1 a 1 en Colonia Las Achiras.

Juventud realizó un buen partido ante Achirense y estuvo cerca de quedarse con los tres puntos. Sin embargo, una controvertida sanción del árbitro, que marcó un penal que el cuerpo técnico y el entorno albiceleste consideraron inexistente, terminó privándolo de una victoria que hasta ese momento parecía merecida. Con un hombre menos, el Decano resistió y terminó sumando un punto que le permitió mantenerse como líder del grupo.

Del otro lado estará Parque Sur, que llega con un importante desgaste debido a su participación simultánea en el torneo local y el Regional Amateur, prácticamente con el mismo plantel. Esta semana, el equipo del Puerto Viejo tendrá algo de descanso, ya que recién volverá a jugar el martes frente a Agrario Rocamora por la última fecha del Clausura.

Con respecto al partido anterior, Parque Sur podrá recuperar a Ignacio Rondoni, quien cumplió su fecha de suspensión. En cambio, no estará Leonel Mondragón, expulsado en el encuentro ante Sauce.

La lluvia anunciada para este domingo aparece como un condimento extra para un partido que promete mucha intensidad. Tanto Juventud como Parque Sur ya han demostrado que pueden jugar bajo esas condiciones, por lo que el estado del campo de juego también será un factor a tener en cuenta.

El Decano va por todo: clasificación, liderazgo y la posibilidad de cerrar la fase de grupos con una fecha de anticipación.

En el otro partido de la zona 7, Sauce y Achirense estarán jugando desde las 17 hs en el estadio Prudencio Sotelo

Ficha técnica:

Cancha: Juventud Unida

Hora de comienzo: 16:00 hs

Juez: Eliseo Ferreyra

Asistentes: Lucas Medina y Franco Segovia

JUVENTUD UNIDA

Francisco Peralta

Leandro González, Matías Labaroni, Patricio Pizarro, Federico López

Joaquín Acevedo, Aramis Serafini, Facundo Maldonado, Sergio Olano

Agustín Benedetti, Agustín Solís

DT: Daniel Waldner

PARQUE SUR

Alan Heidenreij

Franco Dellagiustina, Nahuel Barac, Facundo Martínez e Ignacio Rondoni

Damián Perujo, Maximiliano Suárez, Jonathan Besserer y Nicolás Escalada

Felipe Acosta y Enzo Luquez DT: Juan José Blanc

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