Racing sufrió una dura derrota ante Regatas en Concepción del Uruguay

Racing no pudo repetir lo realizado en la primera rueda y sufrió una contundente derrota ante Regatas de Concepción del Uruguay por 90 a 48, en el comienzo de la segunda rueda de la Liga Provincial de Básquet. El conjunto dirigido por Cristian Delgui tuvo un buen inicio, pero con el correr de los minutos fue perdiendo terreno ante un Regatas que terminó imponiendo su ritmo y eficacia.

El comienzo fue parejo, pero Racing comenzó a tener problemas en el traslado del balón y el local no perdonó. Un triple de Guido Dellavedova le permitió al celeste escaparse 10-3, obligando a Cristian Delgui a pedir minuto cuando restaban 5 minutos y 30 segundos.

La charla del entrenador tuvo efecto inmediato. La Academia mejoró su juego y un triple de Jorge Schaaf achicó la diferencia a cuatro puntos, 12-8. Sin embargo, Francisco Fornes respondió rápidamente desde larga distancia para Regatas.

El trámite volvió a equilibrarse y el local consiguió mantener una ventaja cercana a los cinco puntos. En el cierre del cuarto, Regatas encontró nuevamente efectividad de la mano de Fornes y un triple de Dellavedova sobre la chicharra le permitió cerrar el primer parcial arriba 24-12.

En el segundo cuarto ambos equipos estuvieron imprecisos y pasaron más de tres minutos sin convertir. Franco Gobbo rompió la sequía con un triple para Regatas, que comenzó a tomar nuevamente el control del partido.

Foto: Juan Honeker prensa Regatas

Racing no conseguía entrar en ritmo y el local aprovechó para sacar 15 puntos de ventaja, 35-20. Matías Brasesco debió salir por una lesión, y pese a que la Academia logró reaccionar y ponerse a diez, otro triple de Fornes volvió a estirar la diferencia. Regatas se fue al descanso ganando 40-27.

El tercer cuarto terminó de inclinar definitivamente la balanza. Regatas salió decidido y con un parcial de 7-0 llevó la ventaja a 20 puntos. Gian Franco Nicotra, con un triple, cortó la sequía de Racing, pero la Academia no encontraba respuestas ante la firme defensa del conjunto local.

El equipo de Concepción del Uruguay comenzó a lastimar con gran eficacia y a los 3 minutos y 14 segundos del cierre del cuarto consiguió la máxima diferencia hasta ese momento: 62-32.

Racing tuvo un flojo tercer parcial y Regatas lo aprovechó para sentenciar el encuentro. Guido Dellavedova volvió a aparecer desde los 6,75 metros para cerrar el cuarto con el local arriba 75-40.

El último período quedó prácticamente reservado para las estadísticas. Regatas manejó la amplia diferencia y reguló el ritmo, mientras que Racing nunca pudo encontrarle la vuelta al partido.

Finalmente, fue triunfo de Regatas por 90 a 48, con Matías Riquelme como goleador con 18 puntos. En Racing, Santino Luca terminó como máximo anotador con 15 unidades.

La derrota deja a la Academia con trabajo por delante de cara a la recta final de la fase regular. Racing tendrá fecha libre el próximo domingo y volverá a jugar el viernes ante Peñarol de Rosario del Tala, buscando recuperarse y volver a la senda del triunfo.

Ficha técnica:

Regatas 90

Guido Dellavedova 11, Matías Riquelme 18, Alexander Lazza 2, Juan Flores 7, Ricardo Brite 5 (FI), Juan Meyer 7, Alejandro Piccart 10, Franco Gobbo 13, Francisco Fornes 14, Joaquín Burgos, Santiago González 3, Lorenzo Honeker

DT: Santiago Rimoldi

Racing 48

Juan José Giaveno 1, Santino Luca 15, Jorge Schaaf 13, Gian Franco Nicotra 4, Tomas Leuze 1 X (FI) Martínez Agustín 3, Matías Brasesco 4, Mateo Leissa 7, Gonzalo Delasoie, Gonzalo Leuze, Lorenzo Isola, Federico Handera

DT: Cristian Delgui

X – Salieron por cinco faltas

Cancha: Juan José Garro

Árbitros: Gonzalo Delsart y Valentín Brilla

Progresión: 24 – 12, 40 – 27, 75 – 40, 90 – 48.

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