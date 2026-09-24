Juventud y Unión repartieron puntos en el cierre de la primera fecha

Juventud Unida y Unión del Suburbio igualaron 1 a 1 en el partido que cerró la primera fecha del Torneo Clausura de Primera División Eduardo “Lalo” Romani. El Decano se puso en ventaja sobre el final del primer tiempo, pero la visita reaccionó en el complemento y alcanzó la igualdad con un penal convertido por Francisco Tofolón.

El comienzo fue parejo, aunque con el correr de los minutos Juventud comenzó a presionar más arriba y a generar peligro sobre el arco defendido por Perilli. Un centro de Mauricio Camargo se fue cerrando y por poco no llegó Tomás López para conectar.

Unión del Suburbio se replegaba y apostaba a salir rápidamente de contra, aprovechando la velocidad de Nahuel Suárez y Pedro Carro. El trámite, por momentos, se hizo trabado y deslucido, con varias imprecisiones de ambos lados.

Cuando parecía que el primer tiempo se iba sin goles, a los 41 minutos apareció una de las mejores jugadas del partido. Agustín Solís envió un centro preciso desde la derecha y Santiago Álvarez apareció para empujarla con el arco vacío y poner el 1 a 0 para Juventud Unida.

En el comienzo del complemento, el local tuvo una inmejorable oportunidad para ampliar la diferencia. Mauricio Camargo sacó un remate que se estrelló contra el travesaño.

Unión respondió rápidamente y casi sorprende con una pelota parada. Nahuel Suárez ejecutó un tiro de esquina desde la derecha y Pedro Carro apareció en el primer palo para cabecear apenas desviado.

El Decano no lograba liquidar el encuentro y los dirigidos por Facundo Cedrés, con mucho amor propio, comenzaron a adelantarse en el terreno. Francisco Tofolón estuvo cerca del empate con un remate que Franco Lopresti desvió al córner.

El partido fue tomando temperatura y aparecieron los roces. A los 32 minutos, Unión del Suburbio quedó con diez jugadores por la expulsión de Nahuel Suárez, quien recibió la tarjeta roja por un pisotón al arquero Franco Lopresti.

Sin embargo, con un hombre menos llegó la reacción visitante. Francisco Tofolón encabezó un contraataque, ganó en velocidad y al ingresar al área enganchó hacia adentro. Bruno García lo cruzó y el árbitro Ariel Gibaud sancionó penal.

El propio Tofolón tomó la responsabilidad y con un remate arriba venció a Lopresti para establecer el 1 a 1.

En los minutos finales, Juventud Unida fue con todo en busca del triunfo, pero Unión del Suburbio se defendió con orden y sostuvo el empate. Incluso, de haber tenido mayor precisión en alguna de sus contras, la visita pudo haberse llevado los tres puntos.

Síntesis:

Cancha: Juventud Unida

Juez: Ariel Gibaud

Asistentes: Roberto Corbalan y Gastón Durán

JUVENTUD UNIDA

Franco Lopresti

Benjamín Caballero, Tomás López, Bruno García, Enzo Molina

Alexis Reynoso, Daniel Acosta, Santiago Benítez, Mauricio Camargo

Agustín Solís, Santiago Álvarez

DT: Daniel Waldner

UNION DEL SUBURBIO

Jonathan Perilli

Ernesto Tesuri, Joel Migueles, Marcelo Álvarez, Joaquín Carro

Alexis Tesuri, Rodrigo Antunez, Nicolás Rivera, Francisco Tofolón

Nahuel Suárez, Pedro Carro

DT: Facundo Cedrés

Goles: Pt: 41’ Santiago Álvarez (JU); St: 36’ Francisco Tofolón –penal- (US)

Cambios: Pt: 40’ Demian Pallottini por Caballero (JU); St: 2’ Mateo Bernigaud por Marcelo Álvarez (US), 24’ Brian Tesuri por Antunez (US), 37’ Mateo López por A. Tesuri (US), 37’ Agustín Reynoso por Rivera (US), 39’ Benicio Piguetti por Acosta (JU), 43’ Mateo Tapari por Pallottini (JU)

Expulsados: St: 32’ Nahuel Suárez (US)

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