Central se quedó con el clásico y volvió a festejar ante Juventud

Central Entrerriano se quedó con una nueva edición del clásico de Gualeguaychú al derrotar 1 a 0 a Juventud Unida, en el cierre del Torneo Apertura Eduardo Barbosa. El único gol de la noche lo marcó Brian Frías, de penal, a los 37 minutos del segundo tiempo.

El primer tiempo fue luchado, trabado y con pocas situaciones frente a los arcos. El partido no lograba despegar y ambos equipos se repartían errores, sin conseguir imponer condiciones.

Central intentaba lastimar con la velocidad de Pablo Alza, aunque el delantero no podía superar la férrea marca de Enzo Molina. Juventud, por su parte, buscaba aprovechar la potencia de Agustín Solís, pero al delantero decano le faltaba un socio para generar fútbol y encontrar espacios.

La primera aproximación clara llegó cuando Solís logró ganar su duelo y Laureano López debió cometerle falta. Alexis Reynoso se hizo cargo del tiro libre y buscó colocarla, pero su remate terminó en las manos de Alex Maneiro.

En el complemento, Juventud salió decidido y tuvo una buena oportunidad apenas comenzado el segundo tiempo. Benjamín Caballero envió un buen centro desde la derecha y por el segundo palo apareció Reynoso, aunque el volante definió apenas desviado.

Con el correr de los minutos volvió a aparecer el juego impreciso y trabado. Los dos equipos luchaban más de lo que jugaban y todo hacía pensar que el clásico terminaría igualado sin goles.

Pero a los 37 minutos llegó la jugada que cambió la historia. Tras un centro al área, Santiago Benítez tocó la pelota con la mano y el árbitro Hugo Busto sancionó penal. Brian Frías tomó la responsabilidad y con un remate suave y al medio convirtió el 1 a 0 para desatar el festejo rojinegro.

Sobre el final, Central sufrió la expulsión de Pablo Alza por una agresión y debió afrontar los últimos minutos con un jugador menos. El equipo de Juan Pablo Cuba se replegó, defendió la ventaja y esperó el pitazo final.

Foto: Ángel Garra

Fue una victoria especial para Central Entrerriano, que volvió a imponerse en el clásico después de nueve partidos y cortó una racha que se extendía desde el Apertura 2024, cuando el Rojinegro había ganado también por 1 a 0, en aquella oportunidad con gol de Enzo Doello.

Esta vez, el héroe fue Brian Frías desde los doce pasos y Central volvió a quedarse con el clásico de Gualeguaychú.

Síntesis:

Cancha: Julio Colazzo

Juez: Hugo Busto

Asistentes: Ivo Gauto y Gabriel Chiama

CENTRAL ENTRERRIANO

Alex Maneiro

Laureano López, Nicolás Espíndola, Bautista Corbalán, Valentín Delforge

Facundo Dun, Sergio Cano, Lionel Marchesini, Román Perlo

Tobías Braun, Pablo Alza

DT: Juan Pablo Cuba

JUVENTUD UNIDA

Luka Soto

Benjamín Caballero, Juan .Manuel Marchesini, Santiago Benítez, Enzo Molina

Alexis Reynoso, Daniel Acosta, Luciano Brotzman, Benicio Pighetti

Agustín Solís, Santiago Álvarez

DT: Daniel Waldner

Goles: St: 37’ Brian Frías –penal- (CE)

Cambios: St: 13’ Valentín Corbalán por Perlo (CE), 14’ Joel Albornoz por Brotzman (JU), 25’ Leonel Jara por Caballero (JU), 26’ Sergio Marín por B. Corbalán (CE), 26’ Bastián Contrera por DUN (CE), 26’ Brian Frías por Braun (CE), 38’ Mateo Taparí por Pighetti (JU), 44’ Lucas Krispens por Marchesini (CE)

Expulsados: St: 49’ Pablo Alza (CE)

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