Central Entrerriano le ganó a Rocamora en un nuevo amistoso de pretemporada

Central Entrerriano continúa con su preparación de cara a un nuevo debut en la Liga Argentina de Básquetbol. En esta oportunidad, el conjunto dirigido por Martín Pascal se midió ante Tomás de Rocamora en un nuevo amistoso de pretemporada.

Pascal dispuso como quinteto inicial a Cristian Pérez, Manuel Gómez, Fausto Moussa, Johu Castillo y Damián Pineda. Los primeros minutos fueron favorables para la visita, que manejó el juego y logró ponerse 7-0 arriba en apenas dos minutos. Castillo fue quien marcó los primeros puntos para el rojinegro.

El desarrollo del primer cuarto continuó con cierta irregularidad, con ambos equipos imprecisos en ataque y sin encontrar respuestas claras en defensa. Sin embargo, a mitad del período aparecieron dos triples consecutivos de Manu Gómez y otro de Fausto Moussa, que le permitieron a Central pasar al frente por 12-11.

A partir de allí, el partido tomó ritmo y se convirtió en un ida y vuelta constante, con mayor efectividad de ambos lados. A falta de tres minutos, el conjunto local volvió a tomar la delantera por 17-16 y logró sostenerla hasta el cierre. En una buena acción colectiva, a ocho segundos de la chicharra, Damián Pineda convirtió para sellar el primer cuarto 26-19.

El equipo de Pascal comenzó el segundo período con mayor claridad. Central encontró espacios a partir de la circulación del balón y mostró variantes para llegar al aro, mientras que en defensa consiguió controlar las acciones y hacerse fuerte en los rebotes. Esa superioridad generó desconcierto en Rocamora, que atravesó varios minutos sin poder convertir.

Sobre la mitad del cuarto, el conjunto uruguayense logró recomponerse e incomodar al local, aunque Central mantuvo el control del marcador y llegó a ponerse 37-26. El cierre volvió a ser más equilibrado, con pérdidas e imprecisiones de ambos lados, y el rojinegro se fue al descanso largo arriba 48-35.

El tercer cuarto tuvo dos caras. Central comenzó con una defensa sólida y efectiva, provocando reiteradas pérdidas de Rocamora y aprovechando esas oportunidades para ampliar la diferencia. Durante los primeros cinco minutos, la visita no consiguió convertir y el rojinegro alcanzó la máxima ventaja de la noche: 61-35.

A partir de ese momento llegó la reacción visitante. Rocamora ganó protagonismo con una mayor posesión del balón, mientras Central perdió precisión en ataque y cometió varias pérdidas. Con una defensa que comenzó a incomodar al rojinegro, el conjunto de Concepción del Uruguay logró recuperar efectividad y recortar la diferencia. El cierre fue parejo y Rocamora consiguió contener el avance local, aunque Central ingresó al último cuarto con una ventaja de 16 puntos: 67-51.

El período final comenzó de manera desfavorable para el rojinegro. Las pérdidas y la falta de precisión, sumadas a una falta antideportiva sancionada a Pineda, fueron aprovechadas por Rocamora para achicar rápidamente la diferencia y ponerse 67-56 en apenas un minuto y medio. La visita continuó presionando y encontró espacios ante un Central más errático y desorganizado en defensa. Rocamora se quedó con el parcial del último cuarto por 19-13 y consiguió recortar parte de la diferencia, aunque el conjunto de Pascal logró sostener el resultado y cerrar el encuentro sin sobresaltos.

Fue victoria de Central Entrerriano por 80-70 en su segunda presentación de pretemporada. El equipo continúa trabajando en la integración de sus nuevas incorporaciones y en la búsqueda de la solidez colectiva que caracteriza a los equipos de Pascal de cara al inicio de la competencia oficial.

El rojinegro tendrá dos compromisos más antes de su debut en la Liga Argentina de básquetbol. El próximo jueves 1 de octubre enfrentará a River Plate en Buenos Aires, mientras que cerrará su serie de amistosos el 6 de octubre en Colón, ante La Unión.

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