Rosario Central salió campeón contra Estudiantes por la Supercopa Internacional, con un final caliente

Los goles del partido fueron de Alexis Castro al minuto de juego para abrir el marcador a favor del "Pincha"; pero, Ángel Di María fue el encargado de iniciar la remontada, con un golazo de tiro libre al palo izquierdo de Fernando Muslera, y a los 12 minutos adicionales del primer tiempo, de penal, puso el 2-1; mientras que Julián Fernández selló el 3-1 final para proclamarse campeón del torneo.

El encuentro llegaba con el morbo por el “espaldarazo” de Estudiantes hacia Rosario Central, cuando este último fue proclamado, polémicamente, campeón por haber terminado primero en la tabla anual, tiempo después de que hubiese terminado la fase de sumar puntos.

El primer tiempo comenzó mucho mejor para el equipo del "Cacique" Medina y al minuto de juego, desde el vestuario, se puso en ventaja. Tras una escalada de Tomás Palacios, tiró un centro por la izquierda que capitalizó Guido Carrillo y Alexis Castro, abajo del arco para abrir el marcador.

A los 12 minutos, el uruguayo Gabriel Neves tuvo que ser reemplazado en el "PIncha" por una dura lesión. Tras saltar para disputar la pelota, cayó muy mal con el brazo izquierdo y quedó adolorido al punto de que necesitó asistencia médica. En su lugar entró Jalil Elías.

A los 20, precisamente, el recién ingresado Elías, también debió salir de la cancha por una molestia muscular, tras cometer una falta. En su lugar ingresó Fabricio Pérez, y de esta manera Alexander Medina gastó dos ventanas y dos cambios apenas comenzó el encuentro.

A raíz de estas incidencias, el encuentro estuvo muy parado y casi no hubo situaciones para ninguno de los dos equipos. Sin embargo, Ángel Di María comenzaba a llegar en profundidad y a probar desde afuera del área.

Finalmente, a los 23 de la primera mitad, el “Fideo” encontró el empate tras hacerse cargo de un tiro libre en el borde del área. El exjugador de la selección argentina clavó la pelota en el ángulo superior izquierdo de Muslera y puso el 1 a 1 para Rosario Central.

Después de eso, un tiro de Eros Mancuso para Estudiantes y uno de Di María para Central fueron las únicas chances creadas; pero el árbitro Darío Herrera, por su parte, adicionó 12 minutos después del tiempo reglamentario por todas las incidencias del primer tiempo.

Esto derivó que a los 54 minutos de la primera mitad, Leandro González Pírez cometió una falta sobre Enzo Copetti en el área. Herrera primero dejó seguir, pero luego fue al VAR y decidió sancionar penal para Rosario Central.

Tras esa decisión, el presidente del “Pincha”, Juan Sebastián Verón, aplaudió irónicamente desde el palco donde observaba el partido. En la última del primer tiempo, a los 56, Di María cambió el penal por gol y el Canalla lo dio vuelta para irse al descanso 2 a 1.

En el arranque del segundo tiempo, Estudiantes salió bastante mejor predispuesto, pero no tenía creatividad para resolver las jugadas. Con centros al área, el equipo de Medina buscó desesperadamente la igualdad.

Sin embargo, la jugada más clara sería para Rosario Central a los 13 minutos, con una doble atajada de Fernando Muslera. Primero, Ángel Di María intentó picarla ante él y el arquero respondió muy bien. Seguidamente, nuevamente Muslera intervendría para sacar al córner un remate claro de Cantizano.

El calor siguió haciendo estragos y afectó la dinámica del normal desarrollo del juego. Ambos equipos parecían tener una marcha menos y el sol tardaría bastante en perderse sobre el Madre de Ciudades. Central jugó, por varios tramos, con la desesperación del “Pincha”, que se le agotaban los minutos para empatar.

En los minutos finales, el “Pincha” se abocó al ataque, dejó muchos espacios y el “Canalla” tuvo varias oportunidades para rematar de contra. Sin embargo, el elenco de Almirón no pudo concretar ninguna de ellas.

En la última jugada, Muslera se cruzó de área para tratar de conseguir el 2-2; el equipo rosarino robo la pelota y comandó el contrataque, donde Julián Fernández, con un remate con la cara externa del pie, con el arco vacío, selló el triunfo por 3-1 contra los de La Plata.

En los festejos del gol ocurrieron incidentes que obligaron a Darío Herrera a frenar lo que quedaba del encuentro, pero sin determinar el final del partido; cuando el reloj llegó a los 60, decidió proclamar a Rosario Central como el nuevo campeón de la Supercopa Internacional.

Por otra parte, jugadores de ambos equipos se agarraron a las piñas en la boca de entrada a los vestuarios, luego del tercer gol; además, ya venían de incidentes dentro del campo de juego caliente en Santiago del Estero.

Síntesis:

Estadio: Único Madre de Ciudades.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Jorge Baliño.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Tomás Palacios; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Gabriel Neves; Baltasar Rodríguez, Guido Carrillo, Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Rosario Central: Axel Werner; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Federico Navarro, Franco Ibarra; Gaspar Duarte, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Goles en el primer tiempo: 1m. Alexis Castro (E), 22m. Ángel Di María (R), 66m. Ángel Di María (R),

Goles en el segundo tiempo: 51m, Julián Fernández (R).

Cambios en el primer tiempo: 12m. Jalil Elías por Gabriel Neves (E), Fabricio Pérez por Jalil Elías (E).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Eric Meza por Eros Mancuso (E), Adolfo Gaich por Baltasar Rodríguez (E), Elías Verón por Gaspar Duarte (R), 19m. Lucas Alario por Guido Carrillo (E), 20m. Alexis Soto por Elías Verón. 28m. William Fernández por Agustín Sández (R), 34m. Facundo Mayo por Ángel Di María (R), Franco Cervi por Giovanni Cantizano (R).

Fuente: Noticias Argentinas

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