Huracán le cortó el envión a River

River Plate perdió 2-1 ante Huracán en el Monumental por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura y dejó pasar una nueva oportunidad de meterse entre los equipos que avanzan a los playoffs. El resultado significó además la primera derrota desde la llegada de Leonardo Ponzio al banco.

El Globo golpeó temprano. A los 9 minutos, Óscar Cortés ejecutó un tiro libre desde el sector izquierdo y la pelota se cerró sin desvíos para terminar dentro del arco defendido por Santiago Beltrán. River debió remar desde temprano para intentar recuperar el control del partido.

El encuentro también dejó dos preocupaciones para el conjunto de Núñez. Thiago Almada debió salir a los pocos minutos por una molestia, mientras que Tobías Andrada también tuvo que abandonar el campo durante la primera etapa. Ambos habían sido convocados recientemente a la Selección Argentina.

River consiguió la igualdad en el complemento mediante Tomás Galván, quien sacó un remate desde la medialuna del área para establecer el 1-1.

Sin embargo, cuando el partido ingresaba en su tramo final, Lucas Blondel apareció con un remate desde afuera del área y volvió a poner en ventaja al conjunto visitante.

Con este resultado, River dejó pasar una nueva posibilidad de acercarse a los puestos de clasificación y sufrió su primera caída del ciclo Ponzio, después de tres victorias consecutivas. Huracán, en cambio, se llevó tres puntos importantes del Monumental y volvió a sumar en la pelea por los playoffs.

- Síntesis -

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa; Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Cortés; Ignacio Pussetto y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Goles: PT 9m Oscar Cortés (H), ST 20m Tomás Galván (R), 35m Lucas Blondel (H).

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Fernando Echenique.

Fuente: Diario Jornada

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