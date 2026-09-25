Racing inicia la segunda rueda ante Regatas

Racing comienza a transitar la segunda rueda de la Liga Provincial de Básquet y lo hará como visitante frente a Regatas de Concepción del Uruguay. El encuentro se disputará este viernes desde las 21:30 en el estadio Juan José Garro.

El equipo dirigido por Cristian Delgui buscará recuperarse luego de la derrota sufrida en la última fecha ante Zaninetti, también en Concepción del Uruguay, por 75 a 65. La Academia había logrado crecer en las últimas jornadas y ahora tendrá una nueva oportunidad para volver a sumar fuera de casa.

Regatas, por su parte, llega descansado, ya que quedó libre en la última fecha. En su presentación anterior, había conseguido una importante victoria como visitante ante Zaninetti por 87 a 68.

El conjunto uruguayense ya pudo imponerse ante Racing en la primera rueda, cuando ganó en Gualeguaychú por 73 a 69, por lo que la Academia intentará tomarse revancha y comenzar de la mejor manera esta segunda mitad del campeonato.

Ambos equipos marchan con un récord de cuatro triunfos y cuatro derrotas, al igual que Peñarol de Tala, por lo que el partido tendrá además el atractivo de una lucha directa por los puestos de arriba.

Racing ha mostrado una importante evolución en la segunda parte de la primera rueda. El crecimiento de Juan José Giaveno como conductor fue determinante, mientras que el aporte de Franco Nicotra, Jorge Schaaf y Tomás Leuze bajo las tablas le dio al equipo mayores variantes ofensivas.

Con esos argumentos, la Academia buscará dar vuelta la página y arrancar la segunda rueda con una victoria que le permita seguir prendido en la pelea de los primeros lugares.

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