 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Deportes Futbol Supercopa Internacional

Estudiantes y Rosario Central se enfrentarán por la Supercopa Internacional 2026 con cuentas pendientes

Estudiantes de La Plata y Rosario Central se enfrentarán este sábado desde las 16:00 en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero para definir al campeón de la Supercopa Internacional 2026.

25 Sep, 2026, 23:45 PM
Agregar MO en
Agregar MO en

El encuentro medirá al "Pincha", ganador del Trofeo de Campeones 2025, contra el "Canalla", líder de la tabla anual de dicha temporada y el vencedor sumará un nuevo título oficial que le dará la clasificación a la nueva Recopa de Campeones.

El choque llega precedido por un marcado clima de rivalidad, ya que la pica se encendió en 2025 cuando Estudiantes recibió de espaldas y sin aplaudir a Central tras ser premiado como campeón de la Liga, hecho que derivó en la suspensión por seis meses del presidente albirrojo, Juan Sebastián Verón.

Postergando disputas previas como la eliminación al Canalla en el Clausura 2025 y el reciente 3-0 en la Copa Argentina 2026, el referente auriazul Marco Rubén encendió la previa afirmando que aquello "dolió mucho" y que buscarán la victoria "por orgullo propio".

En lo deportivo, el equipo dirigido por Alexander "Cacique" Medina arribó a Santiago del Estero con una delegación de 30 futbolistas.

Aunque compite en la Copa Argentina y en semifinales de la Libertadores ante Flamengo, el León no contará con Joaquín Correa ni Tiago Palacios por baja, aunque sumó a Tomás Palacios tras entrenar con la Selección Argentina.

Por su parte, el conjunto conducido por Jorge Almirón marcha segundo en la Zona B del Clausura tras dos triunfos consecutivos.

No obstante, presentará bajas sensibles: Alan Rodríguez por lesión, sumadas a las ausencias de Jaminton Campaz y Vicente Pizarro, citados a las selecciones de Colombia y Chile, respectivamente.

El certamen, creado por la AFA en 2022, se resolverá a partido único en sede neutral; en caso de paridad en los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, en su caso, definición por penales.

 

Probables formaciones

Estadio: Único Madre de Ciudades.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Jorge Baliño.

Hora: 16 - TV: ESPN Premium y D-Sports

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Tomás Palacios; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Gabriel Neves; Baltasar Rodríguez, Guido Carrillo, Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Rosario Central: Jeremías Ledesma o Axel Werner; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Federico Navarro, Franco Ibarra; Gaspar Duarte o Elías Verón, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

 

Fuente: Noticias Argentinas

Temas

Futbol Supercopa Internacional

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Deportes

Te puede interesar

Teclas de acceso