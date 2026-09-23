Central va por su segunda prueba ante Rocamora y ya tiene calendario en la Liga Argentina

Central Entrerriano continúa con su preparación de cara a una nueva temporada en la Liga Argentina de básquetbol y este miércoles afrontará su segundo amistoso. Desde las 21 horas, en el José María Bértora, el Rojinegro recibirá a Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay, dirigido por Sebastián Amato.

El equipo conducido por Martín Pascal viene de disputar su primera prueba, donde derrotó a La Unión de Colón por 73-71, mostrando los primeros movimientos de un plantel que combina continuidades y caras nuevas.

Ahora llegará una nueva exigencia ante Rocamora, otro equipo entrerriano que servirá para que Pascal continúe evaluando variantes, rotaciones y el funcionamiento colectivo de cara al inicio de la competencia oficial.

Mientras avanza la pretemporada, Central también ya conoce su programa para las primeras fechas de la Liga Argentina.

El debut será el viernes 16 de octubre como visitante frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Luego, el Rojinegro continuará su gira por Mar del Plata, donde enfrentará el domingo 18 a Quilmes y el martes 20 a Unión.

El esperado estreno como local llegará el sábado 24 de octubre, cuando Central Entrerriano reciba en el José María Bértora a Pergamino Básquet, en lo que será la primera presentación oficial del Rojinegro ante su gente.

Antes de ese momento, Central tendrá por delante varios días de trabajo y nuevos amistosos para llegar de la mejor manera al debut. El choque ante Rocamora será una nueva oportunidad para que el equipo de Martín Pascal siga tomando forma y encuentre su identidad para una temporada que volverá a tener al conjunto rojinegro como protagonista de la segunda categoría del básquetbol argentino.

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