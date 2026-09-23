Defensores del Oeste se quedó con el clásico y sueña con la permanencia

Defensores del Oeste se quedó con una victoria enorme en el clásico ante Sarmiento. Fue 1-0 en un partido trabado, intenso y muy luchado, que tuvo como escenario un estadio Municipal con un gran marco de público. El triunfo le permite al conjunto celeste ilusionarse con mantenerse en Primera División.

Sarmiento fue el primero en acercarse con peligro. Santino Mamani probó con un remate que bajó de golpe y obligó a una gran intervención de Bruno Guerrero, quien comenzó a transformarse en una de las figuras de la noche.

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Defensores respondió con una pelota parada. Carlos Soria ejecutó un tiro libre que pasó muy cerca del arco defendido por Gastón Brazuna.

El partido se jugaba con mucha intensidad. Sarmiento intentaba hacerse fuerte a partir del trabajo de Marcelo “Chelo” Melgar, mientras que Defensores encontraba en Carlos Soria el conductor para iniciar los ataques y buscar a sus delanteros, Nahuel Imas y Luis Kreick.

A los 40 minutos llegó el golpe del Defe. Bautista Aranda recibió por izquierda y metió un centro preciso al corazón del área. Por el medio apareció Andrés Kuiyan, quien conectó de primera y fusiló a Gastón Brazuna para establecer el 1-0.

Sarmiento sintió el impacto y Defensores estuvo muy cerca de ampliar la diferencia antes del descanso. Kuiyan protagonizó una gran acción por derecha, envió un centro pasado y Lucas Martinelli apareció para sacar un remate que pasó muy cerca del palo izquierdo de Brazuna.

En el comienzo del segundo tiempo, Sarmiento buscó otra reacción con los ingresos de Izaurralde y Puebla. El equipo ganó velocidad en ofensiva y Lázaro Benítez comenzó a tener mayor compañía en los metros finales.

La Tromba tuvo una ocasión muy clara para llegar al empate. Llegó un centro desde la izquierda y Benítez no pudo conectar por el medio, quedándose finalmente Guerrero con el balón.

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Sarmiento fue a buscar el empate y quemó las naves en el tramo final. Defensores tuvo que resistir y, en los momentos más complicados, apareció nuevamente la figura de Bruno Guerrero para sostener su arco en cero.

El pitazo final desató el festejo del conjunto celeste. Defensores del Oeste ganó el clásico, sumó tres puntos de enorme valor y ahora se ilusiona con quedarse en Primera.

SE COMPLETA LA PRIMERA FECHA

Este miércoles se completa la primera fecha del torneo clausura Eduardo Lalo Romani, desde las 21:15 en primera división, el campeón del apertura, Juventud Unida recibe a Unión del Suburbio.

Síntesis:

Cancha: Estadio Municipal

Juez: Brian Paez

Asistentes: Naum Medina y Matías Bertuzzi

DEFENSORES DEL OESTE

Bruno Guerrero

Tupac Regazzi, Luciano Carro, Kevin Ponce, Cristian Cantti

Lucas Martinelli, Bautista Aranda, Carlos Soria, Andrés Kuiyan

Nahuel Imas, Luis Kreick

DT: Juan Olivera

SARMIENTO

Gastón Brazuna

Gabriel Bulay, Alex Chavez, Marcos Cubilla, Luciano Izaurralde

Marcelo Melgar, Camilo Borches, Emmanuel Suárez, Sebastián Barrios

Lázaro Benítez, Santino Mamani

DT: Guillermo Salas

Goles: Pt: 40’ Andrés Kuiyan (DO)

Cambios: ST: Inicio: Yair Izaurralde por Mamani (S), Inicio: Lautaro Puebla por Barrios (S), 7’, Ramiro Carro por Kreick (DO), 17’ David Ferreira por Martinelli (DO), 17’ Alexis Moreira por Aranda (DO), 17’ Luciano Kroh por Borches (S), 30’ Rodrigo Larrivey por Kuiyan (DO), 33’ Vicente Galarraga por Bulay (S), 36’ Samuel Amentas por Izaurralde (S)

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