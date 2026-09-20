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Boca visita a San Lorenzo con la intención de extender su gran invicto

Boca visitará este domingo a San Lorenzo por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de extender su gran invicto.

20 Sep, 2026, 00:00 AM
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El encuentro, que está programado para las 14:45, se llevará a cabo en el Estadio Pedro Bidegain y se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro designado fue Nazareno Arasa, mientras que en el VAR estará Hernán Mastrángelo.

Boca llega a este encuentro en un inmejorable momento, ya que acumula un gran invicto de 13 partidos que le permite mantenerse con vida en todas las competencias.

En el Torneo Clausura, los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena están quintos en la Zona A con 14 unidades y además pelean en la tabla anual por el título de Campeón de Liga.

A su vez, en la Copa Argentina están en cuartos de final, instancia en la que se enfrentarán con Racing, mientras que en la Copa Sudamericana consiguieron el boleto a las semifinales tras eliminar a San Pablo de Brasil.

San Lorenzo, por su parte, afrontará su segundo partido con Rubén Darío Insúa como director técnico en su nuevo ciclo, ya que el "Gallego" debutó el fin de semana pasado en el empate 1-1 como visitante contra Independiente.

El "Ciclón" no tiene mucho margen de error, ya que está décimo en la Zona A con solo 11 puntos y un resultado adverso podría complicarlo aún más de cara al objetivo de clasificar a los playoffs.

 

Posibles formaciones:

Estadio: Pedro Bidegain

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Hernán Mastrángelo

Hora: 14:45. TV: TNT Sports

San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Facundo Farías, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insúa.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

 

Fuente: Noticias Argentinas

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