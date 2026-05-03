Juventud Unida no se detiene y mira a todos desde arriba

Juventud Unida sigue marcando el rumbo en el Torneo Apertura Eduardo Barbosa de la Liga Departamental. Esta vez, el conjunto dirigido por Daniel Waldner volvió a mostrar autoridad y superó por 2 a 0 a Unión del Suburbio, consolidando un arranque perfecto que ilusiona a todos sus hinchas.

El equipo albiceleste suma cinco victorias en igual cantidad de presentaciones, con 10 goles a favor y sin tantos en contra, números que reflejan un presente sólido en todas sus líneas. Su intensidad para presionar, el orden táctico y la eficacia en los momentos clave lo posicionan como uno de los máximos candidatos al título.

En la tabla de posiciones, Central Larroque se mantiene como escolta tras vencer el viernes 2 a 0 a La Vencedora, aunque se encuentra a cinco puntos del líder. Más atrás, Deportivo Urdinarrain igualó 1 a 1 ante Central Entrerriano, mientras que Juventud empató sin goles frente a Sarmiento en el estadio José “Toto” Gallop.

Otro de los destacados de la fecha fue Pueblo Nuevo, que en el regreso a su estadio derrotó 1 a 0 a Defensores del Oeste con gol de Guillermo Aguilar. En tanto, el encuentro entre Camioneros e Independiente quedó inconcluso cuando el conjunto verde ganaba 2 a 0, debido a la agresión sufrida por el árbitro Maximiliano Canti Páez, lo que obligó a la suspensión del partido a los 25 minutos del segundo tiempo.

Por su parte, en la Divisional B, Sporting continúa firme en la cima tras vencer 2 a 0 a Juvenil del Norte con goles de Pablo González y Santiago Cano, alcanzando los 13 puntos. Sus inmediatos perseguidores son Sportivo Larroque, que goleó 4-1 a Atlético Sur, y Black River, que superó 2-1 a Defensores del Sur. También se suma a la pelea Sud América, que goleó 4 a 0 a Independiente. En Pueblo Belgrano, Cerro Porteño se quedó con el clásico tras imponerse 2 a 0 sobre Deportivo Gurises.

Todos los resultados:

Torneo Eduardo Barbosa primera división

Quinta fecha:

Jugaron el viernes

Central Larroque 2 (Lautaro Viale x 2) – La Vencedora 0

Independiente – Camioneros 2 (Patricio Espinosa y Rodrigo Carrizo)

Suspendido 25’ st por agresión a Maximiliano Canti Páez

Jugaron el domingo:

Juventud Unida 2 (Leandro González x 2) – Unión del Suburbio 0

Deportivo Urdinarrain 1 (David Tellechea) – Central Entrerriano 1 (Lionel Marchesini)

Pueblo Nuevo 1 (Guillermo Aguilar) – Defensores del Oeste 0

Sarmiento 0 – Juventud Urdinarrain 0

Posiciones:

Juventud Unida 15

Central Larroque 10

Juventud Urdinarrain 8

Deportivo Urdinarrain 8

Unión del Suburbio 7

Pueblo Nuevo 7

Sarmiento 6

Central Entrerriano 6

Independiente 6 x

La Vencedora 4

Defensores del Oeste 3

Camioneros 0 x

X- Partido suspendido 25’ st por agresión al juez del partido. Ganaba Camioneros 2 a 0.

Próxima fecha: Sexta

Juventud Unida vs Deportivo Urdinarrain

Unión del Suburbio vs Central Larroque

La Vencedora vs Sarmiento

Juventud Urdinarrain vs Independiente

Camioneros vs Pueblo Nuevo

Defensores del Oeste vs Central Entrerriano

Primera división B

Torneo Luis Gauna

Jugaron el viernes:

Sud América 4 (Iván Ojeda, Iván Gelli, Gabriel Romero y Marcelo Del Valle) vs Isleños Independientes 0

Atlético Sur 1 (Nicolás Nissero) vs Sportivo Larroque 4 (Mario Dalmón x 2, Uriel Lapalma, Mateo Dezorzi)

Jugaron el domingo:

Sporting 2 (Pablo González, Santiago Cano) vs Juvenil del Norte 0

Deportivo Gurises 0 vs Cerro Porteño 2 (Lautaro Morales, Tomás Molina)

Black River 2 (Gastón Peralta, Gonzalo Gutiérrez) vs Defensores del Sur 1 (Agustín Peralta)

Posiciones:

Sporting 13

Sportivo Larroque 10

Black River 10

Defensores del Sur 9

Sud América 9

Cerro Porteño 7

Atlético Sur 5

Juvenil del Norte 4

Isleños Independientes 2

Deportivo Gurises 1

Próxima fecha: Sexta

Sud América vs Sporting

Isleños Independientes vs Deportivo Gurises

Cerro Porteño vs Black River

Defensores del Sur vs Atlético Sur

Sportivo Larroque vs Juvenil del Norte

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