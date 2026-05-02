Violencia en el estadio: suspendieron Camioneros – Independiente por agresión a Canti Páez

La quinta fecha del Torneo Apertura “Eduardo Barbosa” tuvo un episodio lamentable este viernes por la noche en el estadio municipal, donde el partido entre Camioneros e Independiente debió ser suspendido por una agresión al árbitro.

El conjunto verde, que llegaba sin puntos tras cuatro derrotas, daba la sorpresa al imponerse 2 a 0 gracias a los goles de Patricio Espinosa y Rodrigo Carrizo. Sin embargo, a los 25 minutos del segundo tiempo, todo se desvirtuó.

Tras una pelota que se fue al lateral, Marcos Gilletti, jugador de Independiente, intentó reanudar rápidamente el juego. En ese momento, Matías Collaso, de Camioneros, buscó despejar el balón y terminó impactando las manos de su rival. Gilletti reaccionó con un empujón y el árbitro Maximiliano Canti Páez sancionó a ambos con tarjeta amarilla.

Lejos de calmarse, Collaso protestó de manera airada y recibió la segunda amonestación, que derivó en la expulsión. Fue entonces cuando el futbolista de Camioneros perdió el control y tomó del cuello al árbitro, generando una escena de extrema tensión.

Rápidamente, jugadores de ambos equipos, cuerpos técnicos y efectivos policiales intervinieron para controlar la situación y retirar al agresor. No obstante, ante la gravedad de los hechos, el juez decidió suspender el encuentro a los 25 minutos del complemento, cuando Camioneros se imponía 2 a 0.

Ahora, el caso quedó en manos del Tribunal de Penas de la Liga Departamental, que deberá determinar las sanciones correspondientes y resolver qué ocurrirá con el partido.

En el otro encuentro de la jornada, Central Larroque se impuso 2 a 0 sobre La Vencedora con dos goles de Lautaro Viale, resultado que le permite mantenerse como escolta del líder Juventud Unida.

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