River dio un golpe agónico en Brasil y quedó líder en su grupo de Copa Sudamericana

El gol lo marcó Lucas Martínez Quarta, de cabeza, a los 48 minutos del segundo tiempo, en el estadio Cícero de Souza Marqués, en San Pablo.

El equipo de Eduardo Coudet tuvo una noche complicada, pero encontró respuestas en los momentos límite. Apenas iniciado el complemento, Martínez Quarta cometió un penal insólito tras un bote a tierra, pero Santiago Beltrán se hizo gigante y le contuvo el remate a Bragantino, sosteniendo el 0-0 cuando el local tenía la gran chance de abrir el marcador.

Poco después, el conjunto brasileño se quedó con diez hombres por la expulsión de Alix Vinicius, lo que le permitió a River adelantarse en el campo y empezar a inclinar el desarrollo, aunque sin demasiada claridad en los metros finales. La más clara antes del gol había sido un remate de Giuliano Galoppo, que exigió una buena respuesta del arquero Cleiton.

Cuando el empate parecía sellado, apareció Martínez Quarta para cambiar su noche: el defensor conectó de cabeza en el área y marcó el 1-0 definitivo, un gol agónico que le permitió al Millonario llevarse tres puntos de enorme valor de Brasil.

Con este resultado, River llegó a 7 puntos y recuperó la cima del Grupo H, por encima de Carabobo, que había vencido 2-0 a Blooming y había quedado momentáneamente como líder con 6 unidades. RB Bragantino quedó con 3 y Blooming continúa con 1.

Síntesis

RB Bragantino 0: Cleiton; José Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinicius, Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Gabriel Girotto; José Herrera, Lucas Barbosa, Eduardo Sasha; Isidro Pitta. DT: Vagner Mancini.

River 1: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Juan Cruz Meza, Ian Subiabre, Maximiliano Salas y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

Gol: 48’ ST Lucas Martínez Quarta (River).

Incidencia: 7’ ST Santiago Beltrán le atajó un penal a Sasha, de Bragantino.

Expulsado: 13’ ST Alix Vinicius (RB Bragantino).

Estadio: Cícero de Souza Marqués, San Pablo.

Árbitro: Wilmar Roldán.

Fuente: Noticias Argentinas

Temas COPA SUDAMERICANA