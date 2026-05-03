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Se completa la quinta fecha con un duelo clave en La Vía

Juventud Unida, único líder e invicto, recibe a Unión del Suburbio en el partido más destacado de la jornada. También juegan Deportivo Urdinarrain vs Central Entrerriano, Pueblo Nuevo vs Defensores del Oeste y Sarmiento vs Juventud Urdinarrain.

3 May, 2026, 00:33 AM
Crédito: Ig: Gol_Entra

Con cuatro encuentros, este domingo se completa la quinta fecha del Torneo Apertura “Eduardo Barbosa” que organiza la Liga Departamental de Fútbol, en una jornada que tiene como plato fuerte el choque entre el puntero y uno de sus inmediatos perseguidores.

En el estadio de La Vía, Juventud Unida, único líder con puntaje ideal, recibirá a Unión del Suburbio. El “Decano” llega con un andar perfecto: cuatro victorias consecutivas y sin goles en contra, números que reflejan su solidez en este arranque de campeonato. Sin embargo, enfrente tendrá un rival exigente, el equipo de Villa María dirigido por Paulino Quiroga, que ya supo complicarlo en las semifinales de la Copa, donde incluso logró llevar la definición a los penales tras igualar sobre el final.

Otro de los encuentros destacados se disputará en el estadio Teodoro Treisse, donde Deportivo Urdinarrain será local ante Central Entrerriano. El conjunto que conduce Norberto Acosta viene de igualar en Villa María y buscará conseguir su primera victoria del torneo ante su gente.

En el barrio Frigorífico, Pueblo Nuevo vuelve a jugar en su cancha y recibirá a Defensores del Oeste, mientras que en el estadio José “Toto” Gallop Sarmiento enfrentará a Juventud Urdinarrain, otro de los escoltas que intentará no perderle pisada al líder.

La fecha comenzó el viernes con la victoria de Central Larroque por 2 a 0 frente a La Vencedora, y quedó marcada por la suspensión del encuentro entre Independiente y Camioneros tras la agresión de Matías Collaso al árbitro Maximiliano Canti Páez.

Por la Divisional B, también habrá actividad con tres encuentros: el líder Sporting será local ante Juvenil del Norte; Defensores del Sur visitará a Black River en Pueblo Belgrano; y Deportivo Gurises enfrentará a Cerro Porteño. La jornada en esta categoría se inició con las goleadas de Sud América (4-0 sobre Isleños Independientes) y de Sportivo Larroque (4-1 ante Atlético Sur).

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