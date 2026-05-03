Racing recibe a Huracán en un duelo clave por la clasificación a los playoffs del Torneo Apertura

El encuentro, que está programado para las 16, se llevará a cabo en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el “Cilindro de Avellaneda”, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Yamil Possi.

Racing llega a este partido en una desastrosa situación deportiva, ya que ganó solo uno de sus últimos siete partidos entre todas las competencias y se complicó seriamente la clasificación a los playoffs.

La “Academia” tiene solo 20 puntos y necesita ganar para asegurarse la clasificación. En caso de empatar dependerá de otros partidos, mientras que si pierde no tendrá chances de avanzar.

La última presentación de Racing fue el miércoles pasado en la Copa Sudamericana, donde protagonizó un pobre empate con Caracas de Venezuela, mientras que en el Torneo Apertura empató sus últimos dos partidos, que fueron ante Aldosivi de Mar del Plata y Barracas Central.

Huracán, por su parte, está octavo con 21 unidades y afronta el mismo panorama que Racing, donde el triunfo le asegurará un lugar entre los ocho mejores, el empate lo hará depender de otros resultados, aunque también está la posibilidad de que pierda y aun así clasifique.

Los dirigidos por Diego Martínez, que este año no disputan competiciones internacionales, vienen de caer 2-1 como locales ante Argentinos Juniors.

Posibles formaciones:

Estadio: Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Yamil Possi

Hora: 16. TV: ESPN Premium

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Césare, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Matías Zaracho; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Baltasar Rodríguez. DT: Gustavo Costas.

Huracán: Hernán Galíndez; Leandro Lescano, Lucas Carrizo, Fabio Pereyra, Lucas Blondel; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller; Juan Bisanz, Leonardo Gil, Oscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Fuente: Noticias Argentinas

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