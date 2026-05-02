Independiente le ganó a San Lorenzo y se clasificó a los playoffs del Torneo Apertura

En el estadio Pedro Bidegaín, el ´Rojo´ abrió el marcador con el gol del uruguayo Matías Abaldo a los 16 minutos de juego mientras que el chileno Maximiliano Gutiérrez amplió la ventaja a los 10 minutos del segundo tiempo. Ya a los 27 minutos, Ezequiel Herrera descontó para el ´Ciclón´ que tuvo la expulsión de Alexis Cuello a los 49 minutos del complemento.

Con este resultado, el equipo de Gustavo Quinteros alcanzó los 24 puntos, escaló a la quinta posición y se clasificó a los playoffs del Torneo Apertura donde, de momento, enfrentará a Rosario Central.

Por su parte, el equipo de Gustavo Álvarez tuvo su primera derrota bajo la dirección técnica del ex Universidad de Chile y finaliza esta fase regular en el séptimo lugar con 22 puntos. De momento, enfrentaría a River en octavos de final.

Independiente logró abrir el marcador a los 16 minutos de juego con el gol del uruguayo Matías Abaldo. Tras un gran pivoteo del paraguayo Gabriel Ávalos, el delantero chileno Maximiliano Gutiérrez desbordó por la derecha y metió el buscapié al segundo palo para el ex Gimnasia La Plata que definió y marcó el 1-0.

Ya en el complemento, a los 10 minutos, el ´Rojo´ amplió la ventaja con el gol del chileno Gutiérrez. Con la defensa adelantada de San Lorenzo, el defensor Lautaro Montenegro perdió la pelota con Santiago Montiel y este se la sirvió al uruguayo Abaldo para que se fue en 2 contra 1 con el colombiano Jhohan Romaña y tocó a su derecha para el ex Huachipato que definió por debajo del arquero José Devecchi y puso el 2-0.

A los 27 minutos, Ezequiel Herrera descontó para Independiente. En una carambola en el área, el defensor remató en el área chica pero el arquero Rodrigo Rey se la tapó, dando el rebote y dejándosela servida para Herrera que pateó y, con suspenso, puso el 1-2.

Sobre el final del partido, a los 49 minutos, el delantero Alexis Cuello vio la segunda tarjeta amarilla en San Lorenzo por simular una falta y se fue expulsado.

Síntesis:

Estadio: Pedro Bidegain

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Diego Ceballos

San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathias De Rittis; Alexis Cuello, Matías Reali y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Santiago Montiel; Maximiliano Gutiérrez, Matías Abaldo y Gabriel Avalos. DT: Gustavo Quinteros.

Gol en el primer tiempo: 16m. Matías Abaldo (I)

Goles en el segundo tiempo: 10m. Maximiliano Gutiérrez (I); 27m. Ezequiel Herrera (S)

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio. Nahuel Barrios por Facundo Gulli (S) y Juan Cruz Rattalino por Mathias de Ritis (S); 20m. Lautaro Millán por Santiago Montiel (I) y Rodrigo Fernández Cedrés por Iván Marcone (I); 35m. Agustín Ladstatter por Matías Reali (S), Diego Herazo por Manuel Insaurralde (S), Nicolás Freire por Kevin Lomónaco (I) y Juan Manuel Fedorco por Maximiliano Gutiérrez (I); 44m. Felipe Tempone por Gabriel Ávalos (I).

Incidencia en el segundo tiempo: 49m. Expulsado Alexis Cuello (S).

Fuente: Noticias Argentinas

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