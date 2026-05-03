Franco Colapinto histórico en Miami: salió 7° y consiguió su mejor resultado en la Fórmula 1

Miami fue un show total. Desde temprano, la lluvia marcó el pulso del domingo, generó caos en la Fórmula 2 y hasta revolucionó el paddock con la aparición de Lionel Messi en Mercedes, donde incluso se lo vio charlando unos minutos con Franco Colapinto. Pero lo más fuerte llegó después, en una carrera de Fórmula 1 tan impredecible como la ciudad que la recibe.

Y en ese contexto, Colapinto volvió a destacarse: cruzó la línea de meta 8°, igualando el puesto que había conseguido en Bakú 2024 cuando corría para Williams. Pero por una sanción a Leclerc, el pilarense subió al 7° lugar, firmando su mejor resultado en la Máxima.

La largada ya fue un aviso de lo que vendría. Sin lluvia pero con pista mucho más fresca que el sábado (52° contra 36°), el argentino partía 8° y rápidamente ganó un puesto en medio de un arranque caliente, donde hasta Lewis Hamilton casi lo deja afuera. Aguantó, se la bancó y se acomodó 7°, mientras su compañero Pierre Gasly caía posiciones.

La carrera se rompió enseguida: accidentes, autos de seguridad y abandonos. Isack Hadjar se la pegó tras largar desde boxes, Gasly también quedó afuera (dio una vuelta en el aire) tras un toque con Liam Lawson y varios más se fueron despidiendo en un inicio caótico.

En ese escenario, Colapinto hizo lo suyo: carrera prolija, sin errores y aprovechando cada oportunidad. Incluso llegó a estar 4° cuando Alpine estiró la parada esperando una lluvia que nunca terminó de llegar. Pero cuando finalmente pasó por boxes, volvió a pista 8°, posición que defendió sin sobresaltos hasta el final.

Adelante, la historia también tuvo de todo. Kimi Antonelli, pese a algunos problemas mecánicos y quejas por los neumáticos, aguantó la presión y se quedó con su tercera victoria consecutiva para afirmarse como líder del campeonato, triunfo consumado con la bandera de cuadros que le bajó Rafa Nadal. Lo siguieron Lando Norris y Oscar Piastri.

Para Colapinto, el cierre fue tranquilo, pero muy valioso. Sumó puntos importantes y confirmó el crecimiento de Alpine, que se afianza como el quinto equipo de la parrilla. En un domingo caótico, el argentino volvió a responder. Se está acostumbrando a hacerlo…

Así terminó el GP de Miami

1° Kimi Antonelli (Mercedes)

2° Lando Norris (McLaren)

3° Oscar Piastri (McLaren)

4° George Russell (Mercedes)

5° Max Verstappen (Red Bull)

6° Lewis Hamilton (Ferrari)

7° Franco Colapinto (Alpine)

8° Charles Leclerc (Ferrari)

9° Carlos Sainz (Williams)

10° Alexander Albon (Williams)

11° Oliver Bearman (Haas)

12° Gabriel Bortoleto (Audi)

13° Esteban Ocon (Haas)

14° Arvid Lindblad (Racing Bulls)

16° Fernando Alonso (Aston Martin)

15° Sergio Pérez (Cadillac)

17° Lance Stroll (Aston Martin)

18° Valtteri Bottas (Cadillac)

19° Nico Hülkenberg (Audi)

20° Liam Lawson (Racing Bulls)

21° Pierre Gasly (Alpine)

22° Isack Hadjar (Red Bull)

Fuente: Diario Olé

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