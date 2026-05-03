Racing igualó sin goles con Huracán y ambos clasificaron a los playoffs del Torneo Apertura 2026

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la llegada más clara del partido fue del local, a los 16 minutos, del segundo tiempo, con un disparo de media vuelta del delantero Tomás Pérez que fue despejado, sobre su palo derecho, por el arquero Hernán Galíndez.

Con el empate, ambos clasificaron: el equipo de Gustavo Costas terminó octavo en la zona B con 21 puntos, mientras que el “Globo” cerró séptimo con una unidad más.

Así, la “Academia” deberá jugar en los octavos de final del Apertura visitando a Estudiantes, líder de la zona A, mientras que los dirigidos por Diego Martínez tendrán que visitar a Boca. Ambos partidos son con fecha y hora a confirmar.

El primer leve acercamiento del partido fue de la visita, a los 15 minutos del primer tiempo, con un remate de volea del carrilero Lucas Blondel, luego de un centro desde la derecha, que fue bloqueado por el defensor Ezequiel Cannavo, dentro del área.

A los 29 minutos llegó el local, después de un córner jugado en corto y posterior centro al segundo poste del lateral Gabriel Rojas, que puso la pelota en el borde del área para la volea del mediocampista Matías Zaracho, en buena racha goleadora, que no pudo definir con precisión.

Tres minutos más tarde, luego de una buena jugada del delantero Adrián “Maravilla” Martínez, el atacante Santiago Solari recibió dentro del área con la idea de rematar, aunque realizó tantos amagues en búsqueda de un hueco para meter el disparo que terminaron por cerrarle el paso y su intento de tiro fue fácilmente bloqueado.

A los 33 minutos, el delantero Óscar Cortés recibió sobre la banda izquierda, se cerró contra el vértice del área y buscó sorprender con un remate bajo, detenido sobre su primer palo por el arquero Facundo Cambeses, sin inconvenientes.

El primer acercamiento del complemento fue de la visita, a los 14 minutos, mediante un centro bombeado al segundo palo que permitió el cabezazo del delantero Jordy Caicedo, que no pudo darle potencia ni precisión a su remate y definió desviado.

Solo dos minutos después tuvo su primera llegada el local, a través de un remate de media vuelta del delantero Tomás Pérez desde la medialuna del área, que generó la primera intervención del experimentado guardameta Hernán Galíndez, para detener un disparo bajo sobre su poste derecho.

A los 29 minutos, la fortuna le dio una jugada de riesgo al equipo de Avellaneda: luego de una subida del lateral Tobías Rubio hasta el vértice derecho del área, su centro atrás fue desviado por el defensor Lucas Carrizo, en un despeje que fue efectivo pero pasó a centímetros del poste izquierdo de Galíndez.

Dos minutos después, un córner fue cabeceado dentro del área y llegó al segundo palo para el remate de primera del defensor Santiago Sosa, cuyo tiro alto se fue apenas desviado y dio en el lado externo de la red.

Síntesis:

Estadio: Presidente Perón.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Yamil Possi.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Césare, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Matías Zaracho; Santiago Solari, Adrián Martínez, Baltasar Rodríguez. DT: Gustavo Costas.

Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, Leandro Lescano; Lucas Blondel, Óscar Romero, Facundo Waller, Thaiel Peralta; Oscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Goles: No hubo

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Máximo Palazzo por Leandro Lescano (H) y Facundo Kalinger por Oscar Cortés (H); 15m. Tomás Conechny por Matías Zaracho (R) y Tomás Pérez por Santiago Solari (R); 19m. Juan Bisanz por Thaiel Peralta (H) y Leonardo Gil por Óscar Romero (H); 26m. Alan Forneris por Bruno Zuculini (R) y Gonzalo Sosa por Baltasar Rodríguez (R), 28m. Tobías Rubio por Ezequiel Cannavo (R); 45m. Eric Ramírez por Jordy Caicedo (H).

Fuente: Noticias Argentinas

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