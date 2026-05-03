Juventud Unida no afloja: ganó, gustó y sigue en lo más alto

Juventud Unida ratificó su gran presente y se mantiene firme en la cima del torneo apertura Eduardo Barbosa tras vencer con autoridad 2 a 0 a Unión del Suburbio. Con una actuación sólida y un Leandro González determinante, autor de los dos goles, el conjunto albiceleste volvió a demostrar por qué es el equipo a vencer.

Desde el inicio, el Decano impuso condiciones con una presión alta en toda la cancha que le impidió a la visita desarrollar su juego. Con las constantes proyecciones de González por derecha y Sergio Olano por izquierda, fue arrinconando a un Unión que optó por una línea de cinco defensores para contener el poderío ofensivo local.

Con el correr de los minutos, el equipo dirigido por Paulino Quiroga monopolizó la pelota, aunque le costaba generar situaciones claras ante un rival bien cerrado. Recién a los 35 minutos llegó la más nítida: Rodrigo Giménez asistió a Agustín Benedetti, pero el remate del larroquense fue controlado por Jonathan Perilli.

Cuando parecía que el primer tiempo se cerraba sin goles, a los 43’ apareció la jerarquía. Tras una serie de rebotes, Leandro González sacó un potente remate desde afuera del área que se clavó en el ángulo superior derecho, dejando sin chances al arquero visitante.

En el complemento, Unión adelantó sus líneas en busca del empate y tuvo una oportunidad clara a los 14 minutos, pero Luka Soto respondió de gran manera, tapando con el pie el mano a mano ante Pedro Carro.

Juventud Unida, inteligente, apostó a la contra y a los 21’ amplió la ventaja: nuevamente González, con un remate cruzado que cruzó entre varias piernas, venció a Perilli para el 2 a 0.

El tramo final fue de ida y vuelta, con la visita buscando el descuento y el local firme en defensa. Incluso, el Decano pudo liquidarlo con otro disparo de González que se estrelló en el travesaño, negándole el hat-trick.

Fue victoria clara de Juventud Unida, que sigue dominando el torneo y reafirma su candidatura con fútbol, carácter y resultados.

Foto: Gol_Entra

Síntesis:

Cancha: Juventud Unida

Juez: Iván Pastrana

Asistentes: Maximiliano Romañana y Berenice Izaurralde

JUVENTUD UNIDA

Luka Soto

Rodrigo Giménez, Bruno García, Santiago Benítez, Federico López

Leandro González, Aramis Serafini, Daniel Acosta, Sergio Olano

Agustín Solís, Agustín Benedetti

DT: Daniel Waldner

UNION DEL SUBURBIO

Jonathan Perilli

Joel Migueles, Ernesto Tesuri, Thiago Arias, Marcelo Álvarez

Mauro Braun, Joaquín Carro, Gastón Tarragona, Francisco Tofolón

Nicolás Rivero, Lucas Crisnejo

DT: DT: Paulino Quiroga

Goles: Pt: 43’ Leandro González (JU); St: Leandro González (JU)

Cambios: St: Inicio: Laureano Doello por Benedetti (JU), 11’ Pedro Carro por Arias (US), 24’ Diego Benítez por Tarragona (US), 24’ Alexis Tesuri por Rivero (US), 40’ Lautaro Moralez por Braun (US), 40’ Jonathan Roldán por Crisnejo (US), 40’ Alexis Reynoso por Olano (JU), 48’ Benicio Piguetti por González (JU)

Temas FÚTBOL DEPARTAMENTAL