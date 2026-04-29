San Lorenzo igualó con Santos de Neymar y dejó pasar una chance clave en la sudamericana

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez se puso en ventaja a los 26 minutos del primer tiempo, con un gol de Alexis Cuello, en un tramo en el que había logrado incomodar al conjunto brasileño y lastimarlo por los costados.

Sin embargo, Santos reaccionó rápido y llegó al empate a los 32 minutos, cuando Neymar inició una gran jugada por la izquierda, Benjamín Rollheiser asistió de taco y Gabriel Barbosa definió para el 1 a 1.

En el complemento, San Lorenzo intentó recuperar el control del partido, pero le faltó claridad en los metros finales. Santos, con Neymar como capitán y principal foco de atención, manejó mejor algunos pasajes y sostuvo un empate valioso como visitante.

Con este resultado, San Lorenzo llegó a cinco puntos y quedó como líder provisorio del Grupo D, mientras que Santos alcanzó las dos unidades y sigue necesitado de triunfos para acomodarse en la pelea por la clasificación.

Síntesis:

Estadio: Pedro Bidegain.

Árbitro: Jhon Ospina (Colombia).

VAR: David Rodríguez (Colombia).

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Matías Reali; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

Santos: Gabriel Brazao; Igor, Adonis Frías, Luan Peres, Escobar; Gustavo Henrique, Willian Arao; Gabriel Bontempo, Neymar, Moises; Gabriel Barbosa. DT: Cuca.

Goles: Pt: 26’ Alexis Cuello (SL), 32’ Gabriel Barbosa (S)

Fuente: Noticias Argentinas

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