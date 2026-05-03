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River recibe a Atlético Tucumán, en busca de un triunfo que le asegure el segundo lugar de la Zona B

River recibirá este domingo a Huracán, por la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, en busca de un triunfo que le permita asegurarse la segunda posición en la Zona B.

3 May, 2026, 00:12 AM

El enfrentamiento, que está programado para las 18:30, se llevará a cabo en el Estadio monumental, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro será Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Felipe Viola.

River llega a esta última fecha de la primera fase del Torneo Apertura, con la clasificación asegurada a los playoffs y con muy buenas chances de finalizar en la segunda posición de la Zona B.

Los dirigidos por Eduardo “Chacho” Coudet actualmente tienen 29 puntos y vienen de conseguir un sólido triunfo en la decimosexta fecha ante Aldosivi de Mar del Plata por 3-1.

De cara a este encuentro, Coudet pondría un equipo con mayoría de jugadores que suelen ser suplentes, con el objetivo de darles descanso a los habituales titulares debido a que entre semana jugaron por Copa Sudamericana (triunfo como visitante ante Bragantino de Brasil) y el próximo jueves recibirán a Carabobo en Venezuela.

Atlético Tucumán, por su parte, tuvo una muy floja primera fase en la que solo pudo sumar 11 puntos, por lo que actualmente se ubica decimotercero en la Zona B y ya no tiene posibilidades de avanzar a los playoffs.

En la última fecha, los dirigidos por Julio César Falcioni igualaron 1-1 como locales ante Banfield.

 

Posibles formaciones:

Estadio: Monumental

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Felipe Viola

Hora: 18:30. TV: ESPN Premium

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Lucas Silva; Kendry Páez, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza o Ian Subiabre; Joaquín Freitas y Facundo Colidio o Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Atlético Tucumán: Luis ingolotti; Ignacio Galván, Gastón Suso, Clever Ferreira, Maximiliano Villa; Leonel Vega, Lautaro Godoy; Nicolás Laméndola, Franco Nicola, Renzo Tesuri; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

 

Fuente: Noticias Argentinas

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