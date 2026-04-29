River viaja a Brasil para enfrentar a Bragantino por la Copa Sudamericana

El partido tendrá lugar en el estadio Nabi Abi Chedid desde las 21.30 del jueves y contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán mientras que su compatriota Leonard Mosquera estará a cargo del VAR. Este encuentro contará con la transmisión televisiva de ESPN y de la plataforma Disney +.

El equipo de Eduardo Coudet llega a este encuentro tras vencer 3-1 a Aldosivi de Mar del Plata, el pasado sábado en el estadio Monumental, por la decimosexta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Tras empezar ganando con el gol de Giuliano Galoppo en la primera parte, el ´Tiburón´ logró empatarlo con el tanto de Tomás Fernández a los 27 del complemento y le complicó la noche a River que, sin sobrarle nada ni lucirse, logró llevarse la victoria sobre el final con los goles de Facundo Colidio y el ecuatoriano Kendry Páez.

Justamente, para esta visita al Red Bull Bragantino, el entrenador Coudet repetirá 8 de los 11 jugadores que empezaron el partido ante Aldosivi y una de las dudas radica en el ingreso como titular de Páez o la ratificación de Ian Subiabre como puntero izquierdo.

Además, la otra disyuntiva que tiene el director técnico riverplatense es el mantener al cuestionado Maximiliano Salas como delantero o reemplazarlo por el juvenil Joaquín Freitas que acumula buenos ingresos en los últimos partidos.

Por su parte, el equipo de Vágner Mancini llega a este encuentro tras perder 1-0 con Palmeiras, el domingo en condición de local, por la decimotercera fecha del Brasileirao que lo tiene noveno con 17 puntos.

Para recibir a River, el entrenador Mancini mantiene una sola duda: el ingreso del uruguayo Ignacio Sosa o la ratificación de Matheus Fernandes como mediocampista central.

Probables formaciones:

. Estadio: Nabi Abi Chedid, Braganca Paulista.

. Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

. VAR: Leonard Mosquera (Colombia)

Red Bull Bragantino (Brasil): Tiago Volpi; José Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel Girotto, Matheus Fernandes o Ignacio Sosa; Lucas Barobosa, Eduardo Sasha, Henry Mosquera; Isidro Pitta. DT: Vágner Mancini.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Tomás Galván, Ian Subiabre o Kendry Páez; Facundo Colidio y Maximiliano Salas o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Fuente: Noticias Argentinas

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