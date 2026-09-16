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Juventud Unida estrena su título de campeón en el clásico ante Central

El flamante campeón del Apertura Eduardo Barbosa visita esta noche al rojinegro en una nueva edición del clásico de Gualeguaychú. Se juega desde las 21:15 en el estadio Julio Colazzo, en el cierre del torneo de Primera División.

16 Sep, 2026, 01:15 AM
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Crédito: Mauricio Ríos
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El campeón sale a la cancha por última vez en el Torneo Apertura. Juventud Unida, que se consagró campeón una fecha antes del final luego de vencer a Juventud Urdinarrain, estrenará su título nada menos que en el clásico de Gualeguaychú frente a Central Entrerriano.

El encuentro se disputará desde las 21:15 en el estadio Julio Colazzo y será el cierre de la competencia para ambos equipos. El conjunto dirigido por Daniel Waldner llega con el objetivo cumplido y, teniendo en cuenta el importante trajín que viene acumulando con dos partidos por semana, no se descarta que pueda darle descanso a algunos de sus habituales titulares.

Central, en cambio, atraviesa un presente diferente. El rojinegro necesita sumar para alejarse de la zona baja de las posiciones, en dónde está igualando el antepenúltimo lugar igualando con La Vencedora y Sarmiento, por lo que si el campeonato hubiera finalizado el domingo, habría un petit torneo entre esos tres equipos para definir quien jugará la promoción con un equipo de la B.

Además del orgullo que siempre está en juego en un clásico, el partido tendrá incidencia directa en la tabla, ya que definirá las posiciones finales de cara al próximo Torneo Clausura, que tendrá un formato dividido en dos zonas: los equipos ubicados en posiciones impares por un lado y los pares por el otro.

Central quedará en el octavo puesto con un empate o una victoria, mientras que un triunfo de Juventud Unida permitirá que Sarmiento ocupe el octavo lugar y el rojinegro quede noveno.

Con el título ya asegurado, Juventud buscará ponerle el broche a una campaña extraordinaria, mientras Central irá por tres puntos que pueden resultar importantes para lo que viene. Todo listo para una nueva edición del clásico de Gualeguaychú.

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