Juventud Unida y Sauce repartieron puntos en el cierre de la primera rueda

Juventud Unida y Sauce igualaron 1 a 1 en el partido que cerró la primera rueda de la Zona 7 del Torneo Regional Amateur. El conjunto dirigido por Daniel Waldner tuvo un buen primer tiempo, pero en el complemento cayó en el descontrol y las imprecisiones y no pudo encontrar los caminos para quedarse con los tres puntos.

De entrada, Juventud salió decidido a buscar el partido y rápidamente tuvo una inmejorable oportunidad. Luciano Maidana, luego de una asistencia de Jorge Rossi, quedó cara a cara con el arquero Salguero y sacó un remate que terminó reventando el travesaño.

El Decano manejaba el trámite, aunque le faltaba precisión en los metros finales. Bruno García también tuvo una clara después de un buen centro de Federico López: ingresó solo por el medio y conectó de cabeza, pero la pelota se fue desviada.

Sauce intentaba responder y, con una asistencia de Quintana para López, estuvo cerca de sorprender al arquero Francisco Peralta. Sin embargo, Juventud siguió buscando hasta encontrar el premio.

A los 26 minutos, Agustín Benedetti recibió por el medio y jugó de primera para Maidana. El volante levantó la cabeza y vio ingresar por derecha a Joaquín Acevedo, quien definió ante la salida de Salguero para poner el 1 a 0 y desatar el festejo del conjunto albiceleste.

Juventud pudo haber ampliado la diferencia antes del descanso, pero nuevamente apareció Salguero para salvar a Sauce y mandar la pelota al córner ante otro intento de Acevedo.

Pero en el complemento todo cambió rápidamente. Apenas comenzado el segundo tiempo, Sauce encontró el empate casi sin proponérselo. Aramis Serafini intentó rechazar una pelota en la mitad de la cancha, no pudo conectar y el balón le quedó servido a Rodrigo López. El delantero encaró hacia el área, llegó al borde de la misma y sacó un remate de poca potencia que terminó sorprendiendo a Francisco Peralta, quien no pudo controlar la pelota y permitió el 1 a 1.

A partir de allí, el conjunto de Colón logró llevar el partido a su terreno. Juventud siguió generando algunas situaciones, pero estuvo lejos de mostrar la claridad de la primera mitad.

Agustín Solís tuvo una chance muy clara al quedar mano a mano con Salguero, pero el arquero de Sauce respondió con las dos manos para evitar el segundo gol del Decano. También Santiago Benítez probó con un remate que volvió a encontrar una gran respuesta del guardameta visitante.

En el tramo final, el partido se calentó y terminó con tres expulsiones. Primero vieron la tarjeta roja Mauricio Camargo y Thiago Rodríguez, ambos ingresados en el complemento, por una aparente agresión mutua. Ya en tiempo de descuento, Luciano Maidana también fue expulsado.

Fue empate en Colón y punto para Juventud Unida, que cierra la primera rueda en lo más alto de la Zona 7. El Decano deberá corregir errores y recuperar su mejor versión de cara a la segunda parte del torneo, que tendrá un compromiso de alto vuelo en Colonia Las Achiras ante Achirense, escolta a solamente un punto.

En el otro partido de la zona, Achirense le ganó a Parque Sur 2 a 0 con los goles de Mariano Albornoz y Nicolás Ladaga.

Posiciones

Juventud Unida - 7

Achirense - 6

Parque Sur - 3

Sauce - 1

Próxima fecha: 4ta

Achirense – Juventud Unida

Parque Sur - Sauce

Síntesis:

Cancha: Prudencio Toledo

Juez: Victor Mora

Asistentes: Cintia Almada y Romina Alves

SAUCE

Daniel Salguero

David Telis, Santino Daglio, Nicolás Gómez, Ezequiel Quintana

Axel Rodríguez, Gerónimo Quintana, Maximiliano Rodríguez, Luca Ávalos

Gaston Altamirano, Rodrigo López

DT: Omar López

JUVENTUD UNIDA

Francisco Peralta

Leandro González, Bruno García, Luciano Pizarro, Federico López

Joaquín Acevedo, Aramis Serafini, Facundo Maldonado, Luciano Maidana

Agustín Benedetti, Jorge Rossi

DT: Daniel Waldner

Goles: Pt: 38’ Joaquín Acevedo (JU); St: 4’ Rodrigo López (S)

Cambios: Pt: 10’ Ramiro Villa por E. Quintana (S); St: 13’ Mauricio Camargo por López (JU), 13’ Agustín Solís por Benedetti (JU), 22’ Santiago Benítez por Serafini (JU), 22’ Sergio Olano por González (JU), 27’ Tiago Rodríguez por Altamirano (S), 35’ José Villa por A. Rodríguez (S), 35’ Jerónimo Peralta por M. Rodríguez (S), 40’ Alexis Reynoso por Pizarro (JU)

Expulsados: 41’ Mauricio Camargo (JU), 41’ Tiago Rodríguez (S), 46’ Luciano Maidana (JU)

Suplentes; Sauce: Guillermo Luna, Lucas Correa y Nicolás Aguiar.

Juventud Unida: Franco Lopresti y Daniel Acosta.

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