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Deportes Basquet Liga Provincial

Se cortó la racha, Racing perdió 69 a 51 con Atlético Tala

El conjunto dirigido por Cristian Delgui perdió 69 a 51 ante Atlético Tala por la séptima fecha de la Liga Provincial de Básquetbol. Después de tres triunfos consecutivos, la Academia frenó su andar victorioso.

12 Sep, 2026, 11:41 AM
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Racing perdió ante Atlético Tala
Racing perdió ante Atlético Tala Crédito: Prensa Atlético Tala. Ig: Atletico_tala
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Racing no pudo prolongar su racha positiva y este viernes cayó ante Atlético Tala por 69 a 51, en un encuentro correspondiente a la séptima fecha de la Liga Provincial de Básquetbol. El conjunto de Gualeguaychú tuvo un buen comienzo, pero fue perdiendo protagonismo con el correr de los minutos y terminó sufriendo una derrota contundente ante el dueño de casa.

La Academia arrancó con mucha determinación y se quedó con el primer cuarto por 22 a 15. Sin embargo, a partir del segundo parcial, el equipo dirigido por Cristian Delgui mostró dificultades para encontrar fluidez ofensiva. Apenas convirtió cinco puntos en ese segmento, lo que permitió que Atlético Tala revirtiera el marcador y se fuera al descanso con ventaja.

El conjunto local aprovechó la irregularidad de Racing y mantuvo el control durante el tercer cuarto, donde la visita volvió a tener una producción ofensiva baja, con apenas ocho puntos. La reacción llegó en el último parcial, pero el esfuerzo no alcanzó para cambiar el rumbo de un partido que Atlético Tala terminó ganando con autoridad.

Foto: Prensa Atl&eacute;tico Tala. Ig: Atletico_tala
Foto: Prensa Atlético Tala. Ig: Atletico_tala

Guillermo Romero, con 14 puntos, fue la figura del conjunto azul, seguido por Marcos Acevedo, que aportó 11 unidades. En Racing, Jorge Schaaf fue el jugador más destacado con 13 puntos y ocho rebotes.

La derrota puso fin a una serie de tres victorias consecutivas para la Academia, que ahora deberá recuperarse rápidamente para afrontar el próximo compromiso de la competencia.

El resto de la fecha

En los otros encuentros de la jornada, BH Gualeguay derrotó a Regatas de Concepción del Uruguay por 75 a 73. Parque Sur se recuperó de la derrota ante Racing y venció a Peñarol de Rosario del Tala por 69 a 67.

Además, Centro Bancario consiguió su primera victoria del torneo al imponerse como local ante Luis Luciano por 81 a 74.

Con estos resultados, Atlético Tala quedó como único puntero de la Zona 2 de la Liga Provincial de Básquetbol.

 

 

Ficha técnica:

Atlético Tala

Santiago Barbiero 12, Marcos Acevedo 11, Guillermo Romero 14, Juan Del Bue 12, Bruno Castonjauregui 10 (FI) Lucas Maldonado 3, Damián Echazarreta 7, Patricio Baridon, Ciro Buiatti, Santiago Marignac, Facundo Pruzzo, Imanol Echazarreta

DT: Matías Figueira

Racing

Juan José Giaveno 9, Santino Luca 6, Jorge Schaaf 13, Gian Franco Nicotra 2, Tomas Leuze 9 (FI) Martínez Agustín, Matías Brasesco 5, Mateo Leissa 2, Gonzalo Delasoie 5, Gonzalo Leuze, Lorenzo Isola, Federico Handera

DT: Cristian Delgui

 

Cancha: Gregorio Panizza

Árbitros: Franco Giorello y Martín Tesoro

Progresión: 15 – 22, 34 – 27, 58 – 35, 69 – 51.

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