Juventud Unida quiere cerrar la primera rueda con puntaje perfecto

Con la alegría todavía fresca por la consagración en el Torneo Apertura Eduardo Barbosa, Juventud Unida vuelve a ponerse el traje de candidato en el Regional Amateur. Este domingo, desde las 17 horas, el Decano visitará a Sauce de Colón por la tercera y última fecha de la primera rueda de la Zona 7, buscando mantener su andar perfecto y cerrar esta etapa con tres victorias.

El encuentro se disputará en el estadio Prudencio Toledo de Colón y será dirigido por Víctor Mora, de la Liga de Concordia.

Los dirigidos por Daniel Waldner llegan con el envión anímico de haber cumplido uno de los grandes objetivos de la temporada: quedarse con el campeonato de la Liga Departamental. Ahora, el desafío pasa por trasladar esa confianza al ámbito regional y terminar la primera rueda en lo más alto.

En principio Sauce presentaría una modificación respecto al último compromiso. Nicolás Gómez volverá al equipo luego de cumplir la suspensión que arrastraba por su expulsión en el debut frente a Parque Sur. Su ingreso sería en lugar de Thiago Noir, quien vio la tarjeta roja ante Achirense.

También habrá variantes en el decano. Leandro González regresará a la formación en reemplazo del lesionado Brian De Freitas, lo que permitirá que Acevedo vuelva a ocupar su lugar en el mediocampo.

También estará nuevamente disponible Luciano Pizarro, tras cumplir su fecha de suspensión. Ingresaría por Santiago Benítez, mientras que Facundo Maldonado retornará a su posición natural como volante central, acompañando a Serafini.

En ofensiva, la dupla estaría conformada por Agustín Benedetti y Agustín Solís, mientras que Rossi aparece también entre las alternativas para el ataque.

Un rival que busca recuperarse

Del otro lado estará Sauce de Colón, un equipo al que Juventud Unida enfrentará por primera vez en su historia y que llega necesitado de puntos después de haber perdido sus dos primeras presentaciones.

El conjunto rojo consiguió su clasificación al Regional Amateur luego de consagrarse campeón del Torneo Clausura de la Liga Colonense. Su entrenador es el uruguayense Omar López, quien asumió para ese certamen y logró llevar al equipo al título que le abrió las puertas del torneo regional.

Pero Sauce no es un desconocido en la historia del fútbol entrerriano. El club tiene un antecedente que todavía permanece en la memoria de sus hinchas: en 1986 alcanzó las semifinales del Torneo del Interior. En aquella campaña eliminó en los cuartos de final a Independiente Rivadavia de Mendoza y luego quedó a un paso de la final al caer ante Atlético Tucumán, equipo que posteriormente conseguiría el ascenso a la Primera Nacional.

Así, el Decano tendrá por delante una nueva estación en su camino regional. Después de celebrar el título local, Juventud Unida buscará mantener la marcha y cerrar una primera rueda ideal, con el objetivo de seguir firme en la pelea por avanzar de fase.

Todo el partido por Radio Máxima

El partido entre Sauce y Juventud Unida se podrá vivir con toda la pasión por Radio Máxima, con el equipo de La Barra Deportiva, y también seguirse a través del canal de YouTube de La Barra Deportiva.

Ficha técnica:

Cancha: Prudencio Toledo

Hora de comienzo: 17:00 hs

Juez: Victor Mora

Asistentes: Cintia Almada y Romina Alves

SAUCE

Daniel Salguero

David Telis, Santino Daglio, Nicolás Gómez, David Quintana

Luca Ávalos, Gerónimo Quintana, Maximiliano Rodríguez, Gaspar Altamirano

Axel Rodríguez, Rodrigo López

DT: Omar López

JUVENTUD UNIDA

Francisco Peralta

Leandro González, Bruno García, Luciano Pizarro, Luciano Maidana

Joaquín Acevedo, Aramis Serafini, Facundo Maldonado, Mauricio Camargo

Agustín Benedetti, Agustín Solís

DT: Daniel Waldner

Temas Regional Amateur