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Deportes TIRO DEPORTIVO

Juan Martín Ríos Veronesi representará a Entre Ríos en la final nacional de PRODETIRO

El joven tirador del Tiro Federal Gualeguaychú se clasificó en Pistola Neumática Sub 15 y será uno de los cuatro representantes entrerrianos que competirán en octubre en Buenos Aires.

15 Sep, 2026, 16:47 PM
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Entre Ríos ya tiene a sus representantes para la final nacional del PRODETIRO. La clasificación provincial de jóvenes tiradores se desarrolló en la ciudad de San José y fue organizada por la Federación Entrerriana de Tiro (FET), dejando definidos a los cuatro deportistas que integrarán el seleccionado provincial en la instancia nacional.

Entre ellos estará Juan Martín Ríos Veronesi, representante del Tiro Federal Gualeguaychú, quien consiguió la clasificación en la disciplina Pistola Neumática Sub 15 y tendrá la posibilidad de medirse con los mejores jóvenes tiradores del país.

Junto a Ríos Veronesi, los otros clasificados entrerrianos son Valentina Lescano, del Tiro Federal de Rosario del Tala, en Carabina Neumática Sub 15; Maiten Meoniz, del Tiro Federal de Gualeguay, en Pistola Neumática Sub 13; y Bruno Crettaz, del Tiro Federal de San José, en Carabina Neumática Sub 13.

La gran final, en Buenos Aires

La instancia nacional del PRODETIRO se disputará los días 1, 2 y 3 de octubre en el Tiro Federal Argentino de la Ciudad de Buenos Aires, donde se reunirán jóvenes representantes de distintas provincias.

El PRODETIRO es impulsado por la Federación Argentina de Tiro (FAT) junto con AICACYP y tiene como objetivo fomentar el desarrollo y crecimiento del tiro deportivo entre los jóvenes de todo el país.

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