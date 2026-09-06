Con tres partidos prosigue el torneo apertura Eduardo Barbosa

El Torneo Apertura Eduardo Barbosa, que organiza la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú, comenzó a transitar su etapa decisiva. La 14ª fecha se puso en marcha este sábado y tendrá continuidad durante este domingo, mientras que el miércoles se completará con un partido que puede ser determinante en la definición del campeonato.

Uno de los platos fuertes de la jornada sabatina se disputó en el Estadio Municipal, donde Defensores del Oeste y Sarmiento protagonizaron un clásico que terminó igualado 2 a 2, ante un gran marco de público.

La fecha continuará este domingo con tres encuentros. Pueblo Nuevo recibirá en su estadio a Deportivo Urdinarrain, mientras que en el Estadio Julio Colazzo, Central Entrerriano se medirá con Independiente. Además, en el Municipal, La Vencedora será local ante Unión del Suburbio.

La atención estará puesta también en lo que suceda el miércoles, cuando Juventud Unida se enfrente con Juventud Urdinarrain en un encuentro que puede tener todos los condimentos de una verdadera final anticipada y que podría definir al campeón del certamen.

Sporting, a un paso del título

En la Divisional B, Sporting tiene una oportunidad inmejorable de consagrarse campeón y conseguir el tan esperado regreso a Primera División.

El canario tendrá que enfrentar en su estadio a Defensores del Sur y con el empate estará consiguiendo el objetivo. El único equipo que todavía puede arrebatarle el campeonato es Black River, que visitará en Pueblo Belgrano a Deportivo Gurises.

Una derrota de Sporting y una victoria de Black River llevarían la definición a un partido extra entre ambos equipos, por lo que la jornada promete emociones hasta el último minuto.

Además, Sportivo Larroque recibirá a Cerro Porteño, mientras que Atlético Sur se medirá con Sud América.

La fecha había comenzado el sábado con la victoria de Juvenil del Norte, que en el estadio Municipal derrotó 2 a 1 a Isleños Independientes.

Lo que dejó la decimocuarta fecha

Torneo Eduardo Barbosa primera división

Jugaron el sábado

Defensores del Oeste 2 (Samuel Amentas en contra, Nahuel Imas) - Sarmiento 2 (Santino Mamami, Brian Migueles)

Camioneros 2 (Jesús Sánchez, Dylan Reyes) vs Central Larroque 2 (José Escalante, Alexis Izaguirre)

Jugaron el domingo

Pueblo Nuevo vs Deportivo Urdinarrain

Central Entrerriano vs Independiente

La Vencedora vs Unión del Suburbio

Juegan el miércoles

Juventud Urdinarrain vs Juventud Unida

Posiciones:

Juventud Unida 47 x

Juventud Urdinarrain 40 x

Deportivo Urdinarrain 40

Central Larroque 37

Independiente 30

Unión del Suburbio 26

Sarmiento 25

Pueblo Nuevo 24

Central Entrerriano 24

La Vencedora 21

Defensores del Oeste 13

Camioneros 6

X - Juegan el miércoles

Próxima fecha:

Última del torneo apertura

Vigesimosegunda

Central Entrerriano vs Juventud Unida

Deportivo Urdinarrain vs Juventud Urdinarrain

Defensores del Oeste vs Unión del Suburbio

Pueblo Nuevo vs Central Larroque

Independiente vs Sarmiento

Camioneros vs La Vencedora

Primera división B

Torneo Luis Gauna

Decimoséptima

Jugaron el sábado

Juvenil del Norte 2 vs Isleños Independientes 1

Jugaron el domingo

Sporting vs Defensores del Sur

Sportivo Larroque vs Cerro Porteño

Atlético Sur vs Sud América

Black River vs Deportivo Gurises

Posiciones:

Sporting 37

Black River 34

Sportivo Larroque 32

Isleños Independientes 30

Defensores del Sur 30

Sud América 26

Cerro Porteño 22

Juvenil del Norte 17

Atlético Sur 11

Deportivo Gurises 5

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