Con tres partidos prosigue el torneo apertura Eduardo Barbosa

El Torneo Apertura Eduardo Barbosa, que organiza la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú, comenzó a transitar su etapa decisiva. La 14ª fecha se puso en marcha este sábado y tendrá continuidad durante este domingo, mientras que el miércoles se completará con un partido que puede ser determinante en la definición del campeonato.
Uno de los platos fuertes de la jornada sabatina se disputó en el Estadio Municipal, donde Defensores del Oeste y Sarmiento protagonizaron un clásico que terminó igualado 2 a 2, ante un gran marco de público.
La fecha continuará este domingo con tres encuentros. Pueblo Nuevo recibirá en su estadio a Deportivo Urdinarrain, mientras que en el Estadio Julio Colazzo, Central Entrerriano se medirá con Independiente. Además, en el Municipal, La Vencedora será local ante Unión del Suburbio.
La atención estará puesta también en lo que suceda el miércoles, cuando Juventud Unida se enfrente con Juventud Urdinarrain en un encuentro que puede tener todos los condimentos de una verdadera final anticipada y que podría definir al campeón del certamen.
Sporting, a un paso del título
En la Divisional B, Sporting tiene una oportunidad inmejorable de consagrarse campeón y conseguir el tan esperado regreso a Primera División.
El canario tendrá que enfrentar en su estadio a Defensores del Sur y con el empate estará consiguiendo el objetivo. El único equipo que todavía puede arrebatarle el campeonato es Black River, que visitará en Pueblo Belgrano a Deportivo Gurises.
Una derrota de Sporting y una victoria de Black River llevarían la definición a un partido extra entre ambos equipos, por lo que la jornada promete emociones hasta el último minuto.
Además, Sportivo Larroque recibirá a Cerro Porteño, mientras que Atlético Sur se medirá con Sud América.
La fecha había comenzado el sábado con la victoria de Juvenil del Norte, que en el estadio Municipal derrotó 2 a 1 a Isleños Independientes.
Lo que dejó la decimocuarta fecha
Torneo Eduardo Barbosa primera división
Jugaron el sábado
Defensores del Oeste 2 (Samuel Amentas en contra, Nahuel Imas) - Sarmiento 2 (Santino Mamami, Brian Migueles)
Camioneros 2 (Jesús Sánchez, Dylan Reyes) vs Central Larroque 2 (José Escalante, Alexis Izaguirre)
Jugaron el domingo
Pueblo Nuevo vs Deportivo Urdinarrain
Central Entrerriano vs Independiente
La Vencedora vs Unión del Suburbio
Juegan el miércoles
Juventud Urdinarrain vs Juventud Unida
Posiciones:
Juventud Unida 47 x
Juventud Urdinarrain 40 x
Deportivo Urdinarrain 40
Central Larroque 37
Independiente 30
Unión del Suburbio 26
Sarmiento 25
Pueblo Nuevo 24
Central Entrerriano 24
La Vencedora 21
Defensores del Oeste 13
Camioneros 6
X - Juegan el miércoles
Próxima fecha:
Última del torneo apertura
Vigesimosegunda
Central Entrerriano vs Juventud Unida
Deportivo Urdinarrain vs Juventud Urdinarrain
Defensores del Oeste vs Unión del Suburbio
Pueblo Nuevo vs Central Larroque
Independiente vs Sarmiento
Camioneros vs La Vencedora
Primera división B
Torneo Luis Gauna
Decimoséptima
Jugaron el sábado
Juvenil del Norte 2 vs Isleños Independientes 1
Jugaron el domingo
Sporting vs Defensores del Sur
Sportivo Larroque vs Cerro Porteño
Atlético Sur vs Sud América
Black River vs Deportivo Gurises
Posiciones:
Sporting 37
Black River 34
Sportivo Larroque 32
Isleños Independientes 30
Defensores del Sur 30
Sud América 26
Cerro Porteño 22
Juvenil del Norte 17
Atlético Sur 11
Deportivo Gurises 5