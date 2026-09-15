Lis Quinteros fue sexta en el Campeonato Nacional Master

El pasado fin de semana se desarrolló el XLVI Campeonato Nacional Master de Pista y Campo, una de las competencias más importantes del calendario atlético nacional, que tuvo como escenario el Parque Olímpico de Villa Soldati, en Buenos Aires.

En este importante certamen estuvo presente Lis Quinteros, representante del Municipio de Pueblo General Belgrano y de la AMAE (Asociación Master de Atletas Entrerrianos), quien compitió en la prueba de 800 metros dentro de la categoría de 40 a 44 años.

Quinteros cumplió una muy buena actuación y finalizó en el sexto puesto, quedando a pocos segundos de las posiciones de podio. La competencia fue ganada por Paula Wust, de CADAV, con un registro de 2 minutos, 34 segundos y 86 centésimas.

El segundo lugar fue para María Gómez, con 2'37"68, mientras que Yanina Taborda completó el podio con 2'40"49. Luego se ubicaron Erica Argarañaz, cuarta; Marta Medina, quinta; y Lis Quinteros, sexta. Más atrás finalizaron Marisol Cufré, Lorena Cuello y María Briasco.

El campeonato se disputó entre el 10 y el 13 de septiembre, en homenaje a Ángel Carlos Gagliano, y fue organizado por la CAMRA (Confederación de Atletas Master de la República Argentina), con fiscalización de la Federación Atlética Metropolitana (FAM).

El certamen reunió a atletas de distintos puntos del país y también contó con la participación de representantes de ASUDAMA, provenientes de diferentes países del continente, jerarquizando aún más una competencia en la que Lis Quinteros volvió a representar de gran manera a Pueblo General Belgrano y a Entre Ríos.

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