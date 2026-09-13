 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Deportes Basquet Liga Provincial

Racing recibe a BH Gualeguay en busca de la recuperación

El Verde vuelve al Giusto este domingo para enfrentar a BH Gualeguay por la octava fecha de la Liga Provincial de Básquetbol. Ambos equipos llegan con tres triunfos y tres derrotas, por lo que se espera un partido intenso y parejo.

13 Sep, 2026, 01:44 AM
Agregar MO en
Crédito: Mauricio Ríos
Agregar MO en

Racing Club de Gualeguaychú buscará volver a la senda de la victoria cuando reciba desde las 20 hs a BH de Gualeguay por la octava fecha de la Liga Provincial de Básquetbol. El equipo dirigido por Cristian Delgui viene de caer el pasado viernes frente a Atlético Tala y tendrá la oportunidad de recuperarse ante su gente.

El Verde deberá volver a las fuentes y recuperar la solidez que mostró en sus últimas presentaciones como local. En el Giusto consiguió dos victorias consecutivas y resonantes: primero derrotó a Luis Luciano por 68 a 61 y luego se impuso con autoridad ante Parque Sur por 105 a 78.

BH de Gualeguay, por su parte, llega con el envión de haber conseguido una victoria agónica ante Regatas. En un encuentro muy parejo, los dirigidos por Facundo Borrico lograron quedarse con el triunfo sobre el cierre, luego de dos tiros libres, uno convertido por Juan Farías y otro por Luis Ecker, cuando restaban apenas 10 segundos.

El conjunto de Gualeguay cuenta además con un conocido de la casa: Manuel Lado, jugador surgido en nuestra ciudad y una de las piezas importantes del equipo visitante.

Racing y BH atraviesan un presente similar, ya que ambos acumulan tres victorias y tres derrotas, lo que anticipa un duelo equilibrado, intenso y con mucho en juego.

El Verde quiere volver a sonreír y sabe que, para hacerlo, deberá recuperar su mejor versión en casa.

Temas

Basquet Liga Provincial

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Deportes

Te puede interesar

Teclas de acceso