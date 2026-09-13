Racing recibe a BH Gualeguay en busca de la recuperación

Racing Club de Gualeguaychú buscará volver a la senda de la victoria cuando reciba desde las 20 hs a BH de Gualeguay por la octava fecha de la Liga Provincial de Básquetbol. El equipo dirigido por Cristian Delgui viene de caer el pasado viernes frente a Atlético Tala y tendrá la oportunidad de recuperarse ante su gente.

El Verde deberá volver a las fuentes y recuperar la solidez que mostró en sus últimas presentaciones como local. En el Giusto consiguió dos victorias consecutivas y resonantes: primero derrotó a Luis Luciano por 68 a 61 y luego se impuso con autoridad ante Parque Sur por 105 a 78.

BH de Gualeguay, por su parte, llega con el envión de haber conseguido una victoria agónica ante Regatas. En un encuentro muy parejo, los dirigidos por Facundo Borrico lograron quedarse con el triunfo sobre el cierre, luego de dos tiros libres, uno convertido por Juan Farías y otro por Luis Ecker, cuando restaban apenas 10 segundos.

El conjunto de Gualeguay cuenta además con un conocido de la casa: Manuel Lado, jugador surgido en nuestra ciudad y una de las piezas importantes del equipo visitante.

Racing y BH atraviesan un presente similar, ya que ambos acumulan tres victorias y tres derrotas, lo que anticipa un duelo equilibrado, intenso y con mucho en juego.

El Verde quiere volver a sonreír y sabe que, para hacerlo, deberá recuperar su mejor versión en casa.

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