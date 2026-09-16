Dolor en el fútbol de Gualeguaychú: falleció Daniel Del Valle

El fútbol de Gualeguaychú está de luto. Este martes falleció, a los 77 años, Daniel del Valle, uno de los grandes formadores que tuvo Central Entrerriano y un hombre muy querido dentro del ambiente futbolístico de la ciudad.

El popular “Chivo”, como era conocido por todos, integró una generación de enormes formadores que dejaron una huella profunda en las divisiones formativas de Central, junto a nombres como Julio Colazzo, Adolfo Armella, Ildelmar Rébora y Domingo “Chumingo” Zapata, entre tantos otros.

Del Valle dedicó buena parte de su vida a la formación de futbolistas y también tuvo la posibilidad de dirigir a la Primera División de Central Entrerriano. Su trayectoria lo llevó además a tener un paso por el clásico rival, Juventud Unida, demostrando su compromiso y pasión por el fútbol más allá de los colores.

La noticia generó profundo pesar en ambas instituciones, que despidieron a Daniel a través de sus redes sociales y destacaron su trayectoria y el cariño que cosechó durante tantos años.

Desde Central Entrerriano lo despidieron con una frase que resume una de las expresiones que lo hicieron tan popular: “jueguen lindo y hagan goles”.

Se va un formador, un entrenador y, fundamentalmente, un hombre que dejó una marca imborrable en varias generaciones de futbolistas de Gualeguaychú.

Hasta siempre, Daniel.

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