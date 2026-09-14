Racing volvió a la victoria ante BH de Gualeguay

Racing volvió a la victoria. El conjunto dirigido por Cristian Delgui se impuso ante BH de Gualeguay por 86 a 78, en un Antonio Domingo Giusto que presentó un muy buen marco de espectadores, y recuperó la sonrisa en la Liga Provincial de Básquetbol.

El encuentro comenzó mejor para la visita. Los dirigidos por Facundo Borreca encontraron respuestas en Lucas Ecker, Manuel Lado y Laureano Legaria, y lograron quedarse con el primer cuarto por 18 a 15.

Pero a partir del segundo parcial Racing comenzó a tomar el control del partido. Gian Franco Nicotra apareció como principal referencia ofensiva, mientras que Matías Brasesco aportó puntos importantes desde el banco para que el Verde cambiara el rumbo del encuentro.

El equipo de Delgui fue creciendo con el correr de los minutos, mejoró su juego colectivo y se quedó con el segundo y tercer cuarto, logrando llegar al último descanso con una ventaja de nueve puntos.

En el tramo final, Racing supo administrar la diferencia, mantuvo la intensidad y terminó cerrando un triunfo importante por 86 a 78.

Nicotra, con 20 puntos, y Brasesco, con 15, encabezaron la ofensiva del conjunto local, que volvió a hacerse fuerte en su casa y sumó una victoria que le permite posicionarse de buena manera en la zona alta de las posiciones.

Racing volvió a ganar, recuperó confianza y sigue dando pelea entre los protagonistas del torneo.

Ficha técnica:

Racing 86

Juan José Giaveno 8, Santino Luca 8, Jorge Schaaf 4, Gian Franco Nicotra 20, Tomas Leuze 10 (FI) Martínez Agustín 8, Matías Brasesco 15, Mateo Leissa 13, Gonzalo Delasoie, Gonzalo Leuze, Lorenzo Isola, Federico Handera

DT: Cristian Delgui

BH 78

Laureano Legaria 16, Mateo Uriarte, Manuel Lado 17, Lucas Ecker 18, César Martínez 9 (FI) Jorge Recalde, Juan Cruz Recalde, Ignacio Echeverria 8Juan Farías 10, Samuel Riat, Tomás Lencioni, Valentín Taborda.

DT: Facundo Porreca

Cancha: Antonio Giusto

Árbitros: Ramiro Barón y Maldonado

Progresión: 15 – 18, 36 – 33, 60 – 51, 86 - 78

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