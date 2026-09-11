Boca recibe a Central Córdoba (SdE), en el inicio de la novena fecha del Torneo Clausura

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Yamil Possi.

Boca llega a este encuentro luego de la muy valiosa victoria 1-0 conseguida sobre San Pablo de Brasil este martes, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Con la mirada puesta en el encuentro de vuelta, el director técnico de Boca, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, iría con un equipo alternativo con el objetivo de darle descanso a los que suelen ser titulares.

De todas maneras, Boca no se puede confiar en el Torneo Clausura ya que ocupa el octavo puesto en la Zona A con 11 puntos y un resultado adverso lo dejaría fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

Central Córdoba, por su parte, tuvo un muy flojo inicio de campaña en este Torneo Clausura, en el que solo sumó siete puntos y está decimocuarto en la Zona A.

En la última fecha, los dirigidos por Sebastián Domínguez cayeron 1-0 en condición de locales ante Independiente.

Posibles formaciones:

Estadio: Alberto J. Armando

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Yamil Possi

Hora: 21:30. TV: ESPN Premium

Boca: Leandro Brey o Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas o Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón; Carlos Palacios; Enner Valencia, Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Darío Cáceres, Facundo Mansilla, Alejandro Maciel, Santiago Moyano; Lucas González, Matías Vera; Diego Barrera, Marco Iacobellis, Fernando Martínez; Ezequiel Naya. DT: Sebastián Domínguez.

Fuente: Noticias Argentinas

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