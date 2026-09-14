 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Deportes COPA SUDAMERICANA

Boca visita a San Pablo por un lugar en las semifinales de la Copa Sudamericana

Boca visitará este martes al San Pablo de Brasil, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del segundo torneo más importante de América.

14 Sep, 2026, 23:35 PM
Agregar MO en
Agregar MO en

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Morumbí y se podrá ver a través de DSports. El árbitro designado fue el uruguayo Gustavo Tejera, mientras que en el VAR estará su compatriota Leodán González.

Boca llega a este encuentro tras el valioso triunfo 1-0 que consiguió en el partido de ida, disputado en La Bombonera, donde se impuso gracias al gol del uruguayo Miguel Merentiel.

De esta manera, el "Xeneize" dio un gran paso en la búsqueda de su primera clasificación a las semifinales de esta competencia desde la edición de 2014.

En lo que respecta al campeonato local, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena golearon 3-1 con un equipo alternativo a Central Córdoba de Santiago del Estero y se metieron en la pelea en la tabla anual, que a fin de año le entrega el título de Campeón de Liga a aquel equipo que finalice primero.

San Pablo, por su parte, no solo cayó en la ida contra Boca, sino que en el Brasileirao perdió 2-0 como visitante frente al Palmeiras y cayó a la undécima posición.

 

Posibles formaciones:

Estadio: Morumbí

Árbitro: Gustavo Tejera (Uru)

VAR: Leodán González (Uru)

Hora: 21:30. TV: DSports

 

San Pablo: Rafael; Domingos Duarte, Arboleda, Sabino; Lucas Ramon, Danielzinho, Marcos Antonio, Luciano, Iago Borduchi; Artur y Gustavo Santana. DT: Dórival Junior

 

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

 

 

Fuente: Noticias Argentinas

Temas

COPA SUDAMERICANA

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Deportes

Te puede interesar

Teclas de acceso