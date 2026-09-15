Catalina Cedrés, de Gualeguaychú a la Selección Argentina de Beach Handball

Catalina Cedrés atraviesa un momento muy especial en su carrera deportiva. La jugadora de Gualeguaychú fue convocada a la Selección Argentina Sub 17 de Beach Handball y se prepara para representar al país en el próximo Campeonato Sudamericano, que se disputará en la ciudad chilena de Mejillones.

Durante su visita a La Barra Deportiva, Catalina brindó detalles sobre una disciplina que cada vez suma más adeptos y explicó algunas de las principales diferencias con el handball tradicional.

“La cancha es más chica, se juega sobre la arena, con cuatro atacantes y cuatro defensores”, explicó la jugadora. Además, contó que los partidos se disputan en dos tiempos de 10 minutos y que el sistema de competencia es por sets: al finalizar cada período, el equipo que convierte más goles se queda con ese set.

El camino de Catalina hacia la Selección comenzó también a partir de una convocatoria al Proyecto Dakar 2026, un campus destinado a la detección y desarrollo de jóvenes talentos. A partir de allí fue avanzando en el proceso de selección hasta llegar a formar parte del combinado nacional Sub 17.

Para poder desarrollarse en este deporte, Catalina realiza un importante esfuerzo junto a su familia. Actualmente viaja dos o tres veces por semana a Buenos Aires para entrenar y jugar en el club Vilo de Vicente López, afrontando su familia los costos que implica este traslado.

Ahora tendrá la oportunidad de dar un paso enorme: vestir por primera vez la camiseta de la Selección Argentina en una competencia internacional. Será, además, la primera vez en la historia que una jugadora de Entre Ríos represente al país en esta disciplina.

El desafío comenzará en Chile, donde Argentina disputará el sudamericano en Mejillones. Para Catalina y su familia también representa un esfuerzo económico, ya que los gastos del pasaje estarán a su cargo.

Pero el calendario internacional no termina allí. Más adelante, Catalina tendrá otro importante compromiso, ya que deberá viajar a Perú para disputar el torneo clasificatorio al Mundial de Beach Handball.

Así, aquella joven de Gualeguaychú que comenzó a transitar el camino del Beach Handball hoy tiene por delante una experiencia única: representar a la Argentina y llevar los colores de su ciudad a una competencia internacional. Un desafío deportivo que también representa un enorme orgullo para toda la comunidad.

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