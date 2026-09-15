 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Deportes Beach Handball

Catalina Cedrés, de Gualeguaychú a la Selección Argentina de Beach Handball

La joven jugadora de Gualeguaychú integra la Selección Sub 17 que se prepara para disputar el Campeonato Sudamericano en Chile. En su visita a La Barra Deportiva contó cómo nació su vínculo con la disciplina.

15 Sep, 2026, 19:17 PM
Agregar MO en
Agregar MO en

Catalina Cedrés atraviesa un momento muy especial en su carrera deportiva. La jugadora de Gualeguaychú fue convocada a la Selección Argentina Sub 17 de Beach Handball y se prepara para representar al país en el próximo Campeonato Sudamericano, que se disputará en la ciudad chilena de Mejillones.

Durante su visita a La Barra Deportiva, Catalina brindó detalles sobre una disciplina que cada vez suma más adeptos y explicó algunas de las principales diferencias con el handball tradicional.

“La cancha es más chica, se juega sobre la arena, con cuatro atacantes y cuatro defensores”, explicó la jugadora. Además, contó que los partidos se disputan en dos tiempos de 10 minutos y que el sistema de competencia es por sets: al finalizar cada período, el equipo que convierte más goles se queda con ese set.

El camino de Catalina hacia la Selección comenzó también a partir de una convocatoria al Proyecto Dakar 2026, un campus destinado a la detección y desarrollo de jóvenes talentos. A partir de allí fue avanzando en el proceso de selección hasta llegar a formar parte del combinado nacional Sub 17.

Para poder desarrollarse en este deporte, Catalina realiza un importante esfuerzo junto a su familia. Actualmente viaja dos o tres veces por semana a Buenos Aires para entrenar y jugar en el club Vilo de Vicente López, afrontando su familia los costos que implica este traslado.

Ahora tendrá la oportunidad de dar un paso enorme: vestir por primera vez la camiseta de la Selección Argentina en una competencia internacional. Será, además, la primera vez en la historia que una jugadora de Entre Ríos represente al país en esta disciplina.

El desafío comenzará en Chile, donde Argentina disputará el sudamericano en Mejillones. Para Catalina y su familia también representa un esfuerzo económico, ya que los gastos del pasaje estarán a su cargo.

Pero el calendario internacional no termina allí. Más adelante, Catalina tendrá otro importante compromiso, ya que deberá viajar a Perú para disputar el torneo clasificatorio al Mundial de Beach Handball.

Así, aquella joven de Gualeguaychú que comenzó a transitar el camino del Beach Handball hoy tiene por delante una experiencia única: representar a la Argentina y llevar los colores de su ciudad a una competencia internacional. Un desafío deportivo que también representa un enorme orgullo para toda la comunidad.

Temas

Beach Handball

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Deportes

Te puede interesar

Teclas de acceso