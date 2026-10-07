Destacada participación de triatletas de Gualeguaychú en el Ironman 70.3 de Buenos Aires

El último domingo se disputó en Buenos Aires una nueva edición del Ironman 70.3, una de las pruebas más exigentes del triatlón, que reunió a atletas de distintos puntos del país en un desafiante recorrido desarrollado en la zona de Palermo.

Gualeguaychú estuvo muy bien representada con la participación de varios triatletas que completaron la competencia con importantes registros y demostraron, una vez más, el crecimiento y el nivel del deporte de resistencia en nuestra ciudad.

Entre los representantes locales se destacó Franco Damasco, quien completó la prueba en 4 horas y 38 minutos. También tuvieron una muy buena actuación Ezequiel Núñez, con 4:46:32; Nicolás Laredo, con 4:48:33; y Pablo Glagovsky, quien registró 4 horas y 49 minutos.

Otro de los grandes protagonistas fue Ricardo Javier “El Pichi” Fariña, quien completó el recorrido en 5 horas, 1 minuto y 38 segundos, logrando además un destacado segundo puesto en la categoría de 60 a 64 años.

También participaron Ignacio Toni, con 5:09:37; Leonardo Bustamante, con 5:11:41; y Ariel Cabrera, quien empleó 5 horas y 51 minutos.

Entre las damas, Miriam Fernández completó la prueba en 6 horas y 5 minutos, mientras que Milagros Larrivey registró 6 horas y 11 minutos.

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