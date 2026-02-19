Comenzó la Copa Gualeguaychú 2026 “Víctor Hugo Marchesini”

Se puso en marcha la Copa Gualeguaychú 2026 “Víctor Hugo Marchesini” en el Estadio Municipal, con una doble jornada que ofreció emociones y diez goles en total en los encuentros inaugurales del certamen.

A primera hora, Central Larroque comenzó con el pie derecho tras imponerse 3 a 1 frente a Juvenil del Norte. El “Rojo” larroquense abrió el marcador a través de Gerónimo Escalante, marcando el rumbo del partido desde temprano. Más tarde, Eduardo Rothelmer amplió la ventaja con un preciso tiro libre para el 2-0 parcial.

Juvenil del Norte, representante del barrio San Isidro, reaccionó y logró el descuento por intermedio de Bruno Aguilar, que le puso suspenso al resultado. Sin embargo, en el complemento apareció Gerónimo Valiente con un verdadero golazo desde afuera del área para sentenciar el 3-1 definitivo y asegurar los primeros tres puntos para Central Larroque.

Central Larroque ganó en el debut. Foto: Ig: Gol_Entra

En el partido de fondo también hubo protagonismo de otro equipo de Larroque. Sportivo recibió a Central Entrerriano, que tuvo un estreno auspicioso en el certamen. El conjunto de la v azulada se puso en ventaja 1-0 gracias al tanto de Facundo González. No obstante, sobre el cierre del primer tiempo, Fernando Fabani marcó la igualdad 1-1 con la que se fueron al descanso.

En el complemento, nuevamente Fabani apareció para dar vuelta el resultado y poner el 2-1 para el elenco rojinegro. Luego, Valentín Corbalán estiró diferencias en su debut con la casaca de Central, mientras que Enzo Doello amplió la ventaja. Sportivo sufrió la expulsión de Amilcar De Zan y terminó con diez jugadores. Sobre el final, Joaquín Calderón selló el 4-2 definitivo para redondear una contundente victoria de Central Entrerriano en su presentación.

La acción continuará este jueves, si las condiciones climáticas lo permiten, con otros dos encuentros: a las 20 horas se medirán Deportivo Urdinarrain y Unión del Suburbio, mientras que a las 22 cerrarán la jornada Independiente y La Vencedora, en una Copa Gualeguaychú que ya comenzó a regalar emociones desde el primer día.

