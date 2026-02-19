Central Entrerriano impuso su jerarquía y se ilusiona en la liga Argentina

Central Entrerriano volvió a hacerse fuerte en el estadio José María Bértora y venció con autoridad a El Talar por 95 a 75, en una nueva presentación por la Liga Argentina. El equipo dirigido por Martín Pascal extendió su gran momento y alcanzó su quinta victoria consecutiva, consolidando su levantada en la temporada.

El comienzo fue intenso y con alto goleo. Central mostró eficacia desde el perímetro y tomó la iniciativa con dos triples de Cristian Pérez. Sin embargo, la visita respondió también con lanzamientos externos y llegó a pasar al frente 11-13. El Rojinegro reaccionó rápidamente, ajustó en defensa y cerró el primer cuarto arriba 27-22.

En el segundo parcial, los entrerrianos lograron una máxima de diez puntos (38-28) con un buen pasaje de Nicolás Reynoso. Pero El Talar creció en su juego apoyado en el trabajo de Matías Cueva y la mano encendida de Enzo Ruiz, quien anotó 19 puntos en el primer tiempo con cinco triples. En un cierre electrizante, Tomás Verbauwede adelantó a la visita 46-45. Cristian Zenclussen tuvo dos libres para recuperar la ventaja pero no pudo convertir; sin embargo, el “Kiki” robó el balón en la última acción y, con un triple clave, Central se fue al descanso largo arriba 48-46.

El tercer cuarto fue el de menor goleo (18-17 para Central). El local dominó gran parte del tramo y llegó a estirar la diferencia a 13 puntos (62-49) con un doble de Aquiles Montani a falta de 5’58”. La visita reaccionó nuevamente con el aporte de Verbauwede y logró achicar la brecha, dejando el marcador 66-63 de cara al último período.

Pero en el capítulo final, Central fue demoledor. Con una defensa asfixiante y gran efectividad en ataque, el conjunto de Pascal liquidó el pleito. Cristian Pérez lideró la ofensiva con 20 puntos, secundado por Nicolás Reynoso (17), Aquiles Montani (16) y Mario Ghersetti (14). El parcial decisivo inclinó definitivamente la balanza hasta el 95-75 final.

El Rojinegro atraviesa su mejor momento en el certamen y el público ya palpita el próximo compromiso: el clásico ante La Unión de Colón, que se disputará el jueves 26 en el Bértora, en otro duelo que promete casa llena y clima de fiesta.

Nico Reynoso fue uno de los goleadores de Central. Foto: Mauricio Ríos

Ficha técnica:

CENTRAL ENTRERRIANO

Lautaro Pividori 6, Cristian Pérez 20, Aquiles Montani 16, Johu Castillo 2, Nicolás Reynoso 17 (FI), Marcos Panozzo 9, Mario Ghersetti 14, Cristian Zenclussen 5, Juan Siboldi 6, Benjamín Lado, Tomás Caballero, Valentino Berna.

Entrenador: Martín Pascal.

EL TALAR

Aaron Pablo 7, Conrado Solana 4, Matías Cuello 3, Facundo Sanz 5, Facundo López Banegas (FI), Tomás Verbauwede 14, Joaquín Barzatsqui 2, Enzo Ruiz 27, Valentín Campano 3, Matías Cueva 10, Bruno Devalle, Mateo Otero.

Entrenador: Leandro Genovese

Estadio: José María Bértora

Jueces: Sergio Tarifeño y Alberto Ponzo.

Progresión: 27 – 22, 48 – 46, 66 – 63, 95 – 75.