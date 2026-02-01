Juventud Unida y Ben Hur vuelven a verse las caras en la final del Litoral Sur

Gran expectativa se vive en Gualeguaychú ante una nueva final entre Juventud Unida y Ben Hur de Rafaela por la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur. El partido de ida se disputará este domingo desde las 21 horas en el estadio De la Vía, con la ilusión intacta del pueblo albiceleste de dar el primer paso hacia el ascenso.

Será un duelo con historia reciente, ya que ambos equipos se enfrentaron en la definición del año pasado, donde el conjunto rafaelino se quedó con el pase a la final tras imponerse en la tanda de penales. Esta vez, el contexto es distinto y Juventud Unida llega con un recorrido sólido y una defensa casi impenetrable.

Ben Hur tuvo un paso fugaz por el Torneo Federal A, categoría en la que solo permaneció una temporada antes de descender. Sin embargo, una decisión del Consejo Federal le permitió disputar este Regional, torneo en el que mostró una notable eficacia: ganó los 12 partidos que jugó hasta el momento, confirmándose como uno de los equipos más fuertes de la competencia.

El Decano, por su parte, solo sufrió una derrota en todo el certamen: fue 2 a 0 ante el Depro en el partido de ida, los únicos dos goles que recibió en el torneo, lo que refleja la solidez defensiva del equipo dirigido por su cuerpo técnico.

El conjunto rafaelino es conducido por Carlos Trullet, histórico entrenador del fútbol santafesino, con pasado en Primera División dirigiendo a Atlético de Rafaela y Unión de Santa Fe. Ben Hur se destaca de mitad de cancha hacia adelante, con un ataque potente encabezado por Juan Bono, uno de los máximos goleadores del torneo con 12 tantos. No obstante, en defensa ha mostrado algunas falencias y ha recibido varios goles a lo largo de la competencia.

Ambos entrenadores repetirían el once inicial con respecto al partido anterior, apostando a la continuidad y al buen rendimiento colectivo. Con dos equipos protagonistas y antecedentes cercanos, se espera una final intensa, vibrante y con mucho en juego.

El historial entre estos dos equipos indica que jugaron en cuatro oportunidades, con una victoria para cada uno y dos empates, ambos en la temporada pasada y que le significó a Ben Hur lograr el pase a la final por el ascenso.

Ficha técnica:

Cancha: Juventud Unida

Hora de comienzo: 19:00 hs

Juez: Leandro Domínguez

Asistentes: Lautaro Tuninetti y Mario Oyola

Cuarto árbitro: Fabrizio Lipari

JUVENTUD UNIDA

César Horst

Matías Labaroni, Jerónimo Ávalos, Damián Zadel, Federico López

Leandro Larrea, Santiago Benítez, Facundo Britos, Sergio Olano

Maximiliano Solari, Marcelo Olivera

DT: Miguel Fullana

SPORTIVO BEN HUR

Matías Astrada

Facundo Jofre, Ángel López Alba, Elías Medeiro

Franco Villalba, Lautaro Fleita, Leandro Sola, Ramiro Contrera

Sebastián Jiménez

Juan Ignacio Bono, Kevin Velázquez.

DT: Carlos Trullet.

