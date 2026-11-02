Central Entrerriano y La Unión vuelven a encontrarse en un nuevo clásico regional

El básquetbol regional tendrá una nueva edición de uno de sus clásicos: Central Entrerriano y La Unión de Colón se enfrentarán este lunes, desde las 21:30, en el estadio José María Bértora. El encuentro será dirigido por Roberto Smith y Matías Sotelo y contará con la transmisión de Radio Máxima, con el equipo de La Barra Deportiva.

El comienzo de temporada no ha sido el esperado para ninguno de los dos equipos. Tanto Central como La Unión presentan un registro de una victoria y tres derrotas, y todavía buscan encontrar regularidad y consolidarse como equipo.

El rojinegro llega a este compromiso después de conseguir su primera victoria en el torneo, al derrotar con autoridad a Pergamino Básquet por 90 a 68 en el Bértora. El triunfo llegó luego de un complicado arranque de temporada, con tres caídas consecutivas en la gira como visitante.

Por el lado de La Unión, su único festejo también fue frente a Pergamino Básquet. El equipo colonense viene de caer ante Racing 85 a 71 y continúa buscando su mejor funcionamiento. Martín Guastavino sigue al frente del equipo y para esta temporada se incorporaron Joaquín Sánchez en la base y Gianfranco Sinconi como uno de los refuerzos importantes.

En Central, el equipo conducido por Martín Pascal tiene en Johu Castillo a su principal referencia ofensiva. El extranjero viene respondiendo en los momentos complicados y fue determinante en la victoria frente a Pergamino, donde terminó como goleador con 26 puntos y 11 rebotes.

Uno de los aspectos que deberá corregir el conjunto de Gualeguaychú es la efectividad desde la línea de libres. Ante Pergamino convirtió solamente 9 de 19 intentos, un porcentaje inferior al 50%, una dificultad que el equipo también había arrastrado durante la temporada pasada.

En los antecedentes recientes, Central se quedó con los dos clásicos oficiales disputados la temporada anterior y también logró imponerse en los amistosos de preparación de esta campaña.

Sin embargo, los antecedentes quedarán de lado cuando la pelota comience a picar. Será un partido especial, de esos que se juegan mucho más allá de la tabla de posiciones: Central y La Unión volverán a verse las caras en un clásico que tendrá su atractivo en el parquet y también en las tribunas del José María Bértora.

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