Juventud Unida dio el golpe en Las Achiras y quedó a un paso de las semifinales

Juventud Unida consiguió un triunfazo en Las Achiras. En un partido intenso, dinámico y de gran ritmo, el equipo de Gualeguaychú venció 2 a 1 a Achirense y dio un paso importante en su objetivo de avanzar a las semifinales del Torneo Regional Amateur.

El conjunto dirigido por el Decano golpeó en los momentos justos y construyó una ventaja de dos goles durante la primera etapa, aunque el dueño de casa descontó en el comienzo del complemento y mantuvo la incertidumbre hasta el final.

Dos golpes para marcar la diferencia

Juventud Unida comenzó mejor y encontró la apertura del marcador a los 15 minutos del primer tiempo. Tras un lateral desde la izquierda, Federico López jugó con Pizarro, quien armó una gran acción individual y envió un centro al borde del área. Allí apareció Facundo Maldonado, que conectó un potente remate para vencer al arquero Rubén Carrizo y establecer el 1 a 0.

Achirense tuvo que salir a buscar la igualdad y el encuentro se transformó en un golpe por golpe. Sin embargo, el Decano se mostraba más peligroso y daba la sensación de estar más cerca del segundo que el local del empate. Benedetti no lograba afinar la definición, mientras que Damián de Hoyos buscaba permanentemente quedar bien perfilado dentro del área.

A los 31 minutos llegó el segundo grito de la tarde. Sergio Olano recuperó una pelota sobre la derecha y mandó un centro al área. Allí apareció De Hoyos, con el olfato goleador que lo caracteriza, para anticiparse a la salida de Carrizo y marcar el 2 a 0.

El impacto se sintió en el conjunto de la Liga de Colón. Juventud tuvo oportunidades para ampliar todavía más la diferencia, pero el primer tiempo se cerró con una ventaja de dos goles para el equipo de Gualeguaychú.

Sergio Olano mandó el centro para el gol de De Hoyos. Foto: Mauri Ríos

Achirense descontó y apretó hasta el final

El comienzo del segundo tiempo cambió rápidamente el panorama. El entrenador local, Kevin Marcogiuseppe, mandó a la cancha a Maximiliano Zaragoza y, en una de las primeras acciones, Dante Verón lo tocó dentro del área. El árbitro Víctor Mora, de la Liga de Concordia, sancionó penal.

Maximiliano Romero se hizo cargo de la ejecución y, con un remate bajo sobre la izquierda de Peralta, descontó pese a que el arquero decano adivinó la dirección del disparo.

Con el 2 a 1, Achirense se lanzó decididamente en busca del empate. La presencia de Tomás D'Angelo, Valentín Pérez y Zaragoza le dio mayor peso ofensivo al conjunto local, que comenzó a exigir a Peralta, una de las grandes figuras de Juventud en el complemento.

El Decano tuvo que resistir la presión, pero también encontró espacios para liquidar el encuentro. Sobre el final, Olano contó con una oportunidad luego de una mala salida del arquero, mientras que Leandro González, quien había ingresado en la segunda etapa, dispuso de dos chances claras para marcar el tercer tanto. En ambas ocasiones, Carrizo respondió para evitar una diferencia mayor.

De Hoyos marcó el segundo gol decano. Foto: Mauricio Ríos

La definición será en Gualeguaychú

Juventud Unida se llevó una victoria enorme de Las Achiras. Con personalidad, contundencia y momentos de buen fútbol, el Decano consiguió imponerse por 2 a 1 y quedó bien perfilado de cara a la revancha.

El próximo sábado, en Gualeguaychú, se jugará el encuentro decisivo para determinar quién avanza a las semifinales del Torneo Regional Amateur. Con la ventaja conseguida como visitante, Juventud buscará cerrar la serie en casa y continuar alimentando su ilusión de seguir avanzando en el certamen.

En el otro partido de la llave, Atlético Paraná le ganó a Neuquén 3 a 0, los goles fueron convertidos por Facundo Cima y Francisco Giaccio, en dos oportunidades. El próximo fin de semana se jugarán las revanchas.

Síntesis:

Cancha: Guillermo Bonnin

Juez: Víctor Mora

Asistentes: Selene Páez y Martín Leiva

ACHIRENSE

Rubén Carrizo

Pedro Iturbe, Ignacio Maidana, Tomás Ramírez, Mariano Albornoz

Maximiliano Romero, Iván Montalbetti, Nicolás Ladaga, Brian Reyes

Joel Sampallo, Joel Villar

DT: Kevin Marcogiuseppe

JUVENTUD UNIDA

Francisco Peralta

Matías Labaroni, Dante Verón, Patricio Pizarro, Federico López

Luciano Maidana, Joaquín Acevedo, Facundo Maldonado, Sergio Olano

Agustín Benedetti, Damián de Hoyos

DT: Daniel Waldner

Goles: Pt: 15’ Facundo Maldonado (JU), 31’ Damián De Hoyos (JU); St: 4’ Maximiliano Romero –penal- (A)

Cambios: St: Inicio: Maximiliano Zaragoza por Ladaga (A), 17’ Jorge Rossi por Benedetti (JU), 23’ Tomás D’Angelo por Sampallo (A), 26’ Leandro González por Olano (JU), 34’ Valentín Pérez por Romero (A), 38’ Mauricio Camargo por Maidana (JU), 38’ Nicolás Perruchoud por Villar (A)

Suplentes: Achirense: Alejo Arlaud, Hugo Mendoza y Rodrigo Miranda.

Juventud Unida: Franco Lopresti, Santiago Benítez, Alexis Reynoso y Agustín Solís.

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