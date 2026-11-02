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Deportes Basquet Liga Provincial

Racing cayó ante Zaninetti y terminó tercero en el Grupo B

La Academia perdió 86 a 80 en el Antonio Giusto frente al conjunto de Concepción del Uruguay. El equipo de Cristian Delgui cortó una racha de seis victorias consecutivas y ahora espera conocer a su rival para los playoffs.

2 Nov, 2026, 00:11 AM
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Crédito: Prensa Rácing
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Racing no pudo cerrar la fase regular con una sonrisa. En el Antonio Domingo Giusto, el conjunto dirigido por Cristian Delgui cayó ante Zaninetti de Concepción del Uruguay por 86 a 80 y finalizó en el tercer puesto del Grupo B de la Liga Provincial de Básquetbol.

La Academia llegaba a este compromiso con seis triunfos consecutivos y la ilusión de quedarse con el segundo lugar de la zona. Sin embargo, se encontró con un Zaninetti que, pese a no tener posibilidades de clasificación, jugó un gran partido y terminó llevándose una valiosa victoria.

En el conjunto académico no pudo estar Jorge Schaaf, quien arrastraba una lesión muscular y fue preservado pensando en los playoffs.

El encuentro fue muy parejo y Racing nunca logró sacar provecho de sus buenos lanzamientos. Si bien llegó a estar siete puntos arriba en el comienzo del segundo cuarto, la visita reaccionó, encontró mejores respuestas en los momentos decisivos y terminó cerrando el juego a su favor.

En el goleo del Verde se destacó Juan José Giaveno, con 22 puntos, seguido por Santino Luca, que aportó 21. En Zaninetti sobresalieron Santiago Pérez, con 20 unidades, y Sergio Ravina, con 18.

De esta manera, Racing terminó tercero en el Grupo B y ahora deberá esperar hasta la disputa de los encuentros pendientes de este lunes para conocer a su próximo rival en la instancia de playoffs.

 

Los resultados de la última fecha fueron los siguientes:

Racing 80 – Zaninetti 86

Luciano 51 – Atlético Tala 55

Peñarol 82 – BH 72

Bancario 92 – Parque Sur 94

 

Clasificados a play offs

1 –Regatas

2 – Atlético Tala

3 – Racing

4 – Peñarol

5 – Parque Sur

Luciano peleará con el sexto de las zonas A y C por el último boleto a los playoffs

 

Ficha técnica:

Racing 80

Juan José Giaveno 22, Santino Luca 21, Mateo Leissa 8, Gian Franco Nicotra 6, Tomas Leuze 7 (FI) Agustín Martínez 10, Matías Brasesco 3, Gonzalo Delasoie 3, Bautista Luca, Román García, Federico Handera, Gonzalo Leuze

DT: Cristian Delgui

 

Zaninetti 86

Joaquín Obregon 12, Juan Etchepare 5, Santiago Pérez 20, Sergio Ravina 18, Thomas Arrebillaga 16 (FI), Juan Giudici 10, Joaquín Burgos 2, Juan Portillo, Renzo Del Valle 3, Joaquín Elal, Enzo Blanc, Santiago Casas.

DT: Alejandro Burgos

 

 

Cancha: Antonio Domingo Giusto

Árbitros: Maximiliano Robles y Cristian Cáceres

Progresión: 24 – 25, 39 – 40, 60 – 58, 80 – 86

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