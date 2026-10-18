Central Entrerriano busca recuperarse ante Quilmes en Mar del Plata

Central Entrerriano tendrá este domingo una nueva prueba en el comienzo de la Liga Argentina de Básquetbol. El conjunto de Gualeguaychú visitará a Quilmes de Mar del Plata, desde las 20:30, en el estadio José Martínez, con el objetivo de recuperarse de la ajustada derrota sufrida en su debut ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

El encuentro contará con el arbitraje de Maximiliano Cáceres y Martín Pietromónaco, mientras que Radio Máxima llevará las alternativas del partido con el equipo de La Barra Deportiva.

El Rojinegro dejó una buena imagen en su estreno, pero se quedó con las manos vacías en un partido que parecía tener prácticamente en el bolsillo. Cuando faltaba apenas un minuto y 53 segundos para el cierre, Central ganaba por dos puntos, 73 a 71, y estaba muy cerca de dar el golpe en el estadio Víctor Nethol.

Sin embargo, el Lobo encontró respuestas en el momento decisivo. Dos triples, uno de Cuevas y otro de Pelozo, sumados a dos tiros libres de Lucio Castellani, terminaron inclinando la balanza a favor del conjunto platense, que se impuso por 79 a 75.

Más allá de la derrota, Central mostró argumentos para competir de igual a igual y dejó en claro que tiene potencial para ser protagonista. Fausto Moussa, con 17 puntos, fue el máximo anotador del equipo, acompañado por Johu Castillo, autor de 16 unidades, y Cristian Pérez, que aportó 14.

Ahora, el equipo dirigido por Martín Pascal deberá dar vuelta la página rápidamente y afrontar otro compromiso exigente, con la necesidad de sostener el buen trabajo colectivo durante los 40 minutos y, especialmente, mantener la concentración en los cierres ajustados.

Un clásico con historia

Del otro lado estará Quilmes, otro de los históricos protagonistas del básquetbol argentino, que también buscará recuperarse después de caer ante River Plate por 79 a 78 en su presentación.

El duelo entre el Cervecero y el Rojinegro despierta recuerdos de una de las series más apasionantes del ascenso nacional: las finales del viejo Torneo Nacional de Ascenso (TNA) de la temporada 1998/99. Aquella definición quedó en manos de Quilmes, que logró revertir la serie y se consagró campeón tras ganar el quinto partido en Gualeguaychú por 71 a 69, con el inolvidable triple de Milton Bell.

Con ese antecedente como parte de una rivalidad que marcó una época, Central afrontará una nueva visita a Mar del Plata con la ilusión de transformar la buena imagen del debut en una victoria. El desafío será ajustar los detalles, evitar errores en los momentos decisivos y demostrar que está preparado para competir ante uno de los rivales tradicionales de su historia.

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