Racing afronta una visita clave ante Parque Sur en Concepción del Uruguay

Racing tendrá este sábado una exigente visita a Concepción del Uruguay, donde se medirá con Parque Sur por una nueva fecha de la Liga Provincial de Básquetbol. El encuentro se disputará desde las 21 en el estadio Gigante del Sur, ubicado en la zona del Puerto Viejo, y contará con el arbitraje de Ramiro Barón y Esteban Arévalo.

La Academia buscará repetir la gran actuación que protagonizó en la primera rueda, cuando se impuso por un contundente 105 a 78 en el Antonio Domingo Giusto. Aquella noche, el conjunto dirigido por Cristian Delgui mostró una de sus mejores versiones del torneo, con destacados trabajos de Jorge Schaaf y Franco Nicotra, además de una defensa intensa que logró incomodar a los jugadores más experimentados del elenco uruguayense.

Pese a que Parque Sur contó con varios jugadores en doble dígito, no pudo imponer su juego y terminó sucumbiendo ante un Racing que fue superior y aprovechó cada oportunidad para marcar diferencias.

Ahora, el desafío será trasladar ese rendimiento a una cancha siempre complicada. Racing sabe que queda poco para el cierre de la primera fase y que una victoria en Concepción del Uruguay podría dejarlo muy cerca de asegurar el tercer lugar de la Zona B.

La Academia llega con un récord de siete victorias y cinco derrotas, por encima de Luis Luciano, que suma cinco triunfos y ocho caídas. Parque Sur, por su parte, acumula seis victorias y seis derrotas, por lo que un triunfo le permitiría alcanzar la línea del conjunto de Gualeguaychú y meterse de lleno en la pelea por los primeros cuatro puestos.

Un cierre de fase regular exigente

Después de esta jornada, a Racing le quedarán tres compromisos determinantes para definir su posición de cara a la continuidad del certamen. El próximo fin de semana recibirá a Atlético Tala, luego visitará a BH en Gualeguay y cerrará la fase regular como local frente a Zaninetti.

Con ese panorama, el partido de este sábado adquiere una importancia especial. Racing sabe que una victoria puede darle un margen importante en la tabla y acercarlo a su objetivo de terminar entre los cuatro mejores de la zona. La Academia va por otro golpe fuera de casa para seguir afirmándose como protagonista de la Liga Provincial.

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