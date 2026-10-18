Con autoridad y contundencia, Juventud Unida sigue soñando en el regional amateur

Juventud Unida sigue firme en el Torneo Regional Federal Amateur. El conjunto albiceleste volvió a derrotar a Don Bosco de Paraná, esta vez por 4 a 1, y selló su clasificación a la tercera ronda con un marcador global de 8 a 3. Con autoridad, buen fútbol y contundencia, el Decano ratificó su superioridad y continúa avanzando en busca de su objetivo. Ahora, el equipo de Gualeguaychú espera por Achirense o Comunicaciones de Concordia que juegan este domingo en la capital del citrus.

Don Bosco llegó a Gualeguaychú con la intención de protagonizar una hazaña, pero se encontró con un Juventud que no le dio posibilidades de meterse en la serie. Con un buen trabajo de Luciano Maidana en los primeros minutos, el local tomó la iniciativa desde el arranque y dejó en claro que no pensaba especular con la ventaja conseguida en el partido de ida.

Buen rendimiento de Santi Benítez en el medio. Foto: Mauricio Ríos

La primera situación de riesgo llegó con un cabezazo de Damián De Hoyos que el arquero Tobías Claro controló sin inconvenientes. Juventud insistía y buscaba abrir el marcador, aunque recién a los 36 minutos encontró el premio a su búsqueda.

La jugada nació en el fondo, con una recuperación de Patricio Pizarro, quien salió jugando y encontró a Facundo Maldonado. El rafaelino combinó con De Hoyos, que habilitó de gran manera a Agustín Benedetti. El delantero ingresó al área y definió ante la salida del arquero para establecer el 1 a 0, resultado con el que ambos equipos se fueron al descanso.

En el complemento, Juventud terminó de liquidar la historia. A los 12 minutos, después de un tiro de esquina desde la izquierda, apareció Dante Verón para sorprender a la defensa y definir ante la salida de Claro, colocando el 2 a 0.

Pocos minutos después llegó el tercero. Damián De Hoyos apareció en ataque y definió para ampliar la diferencia, luego de una acción en la que también participó Benedetti. El Decano dominaba el encuentro y seguía buscando más goles.

Foto: Mauricio Ríos

La gran noche de Verón tuvo otro capítulo cuando, tras un córner desde la derecha, volvió a ganar en las alturas y conectó de cabeza para marcar el 4 a 0. Con dos conquistas, el delantero se convirtió en la gran figura de la noche y coronó una actuación contundente del conjunto de Gualeguaychú.

Con el resultado prácticamente definido, llegaron las variantes. Jorge Rossi y Agustín Solís ingresaron por Benedetti y De Hoyos, respectivamente, y ambos tuvieron oportunidades para ampliar todavía más la diferencia, aunque el quinto tanto no llegó.

En la última jugada del partido, Don Bosco encontró el descuento. Tras un tiro de esquina, el arquero Peralta alcanzó a despejar con los puños, pero la pelota quedó corta y Mauricio Domínguez aprovechó para empujarla y establecer el 4 a 1 definitivo.

Juventud Unida ganó, gustó y goleó. El equipo albiceleste confirmó su buen momento, superó con claridad a Don Bosco y se metió en una nueva instancia del Regional Amateur con un global de 8 a 3.

Ahora, el Decano aguardará por su próximo rival, que saldrá del cruce entre Achirense y Comunicaciones de Concordia, que definirán este domingo quién continúa en carrera. Juventud ya cumplió con autoridad y mantiene intacta la ilusión de seguir avanzando en regional, persiguiendo el gran sueño que es el ascenso al Federal A.

Síntesis:

Cancha: Juventud Unida

Juez: Nicolás Vergara

Asistentes: Iván Pastrana y Fabián Pérez

Cuarto árbitro: Lautaro Kanneman

JUVENTUD UNIDA

Francisco Peralta

Matías Labaroni, Dante Verón, Patricio Pizarro, Federico López

Luciano Maidana, Santiago Benítez, Facundo Maldonado, Sergio Olano

Agustín Benedetti, Damián De Hoyos

DT: Daniel Waldner

DON BOSCO

Tobías Claro

Milton Retamar, Micael Pereyra, Ángel López, Mirko Ledesma

Matías Noya, Jeremías Bettini, Nicolás Godoy, Gustavo Caimer

Emanuel Martínez, Mauricio Domínguez

DT: Diego Di Persia

Goles: Pt: 36’ Agustín Benedetti (JU); St: 12’ y 23’ Dante Verón (JU), 16’ Damián De Hoyos (JU), 45’ Mauricio Domínguez (DB)

Cambios: St: 10’ Isaías Schneider por Ledesma (JU), 22’ Jorge Rossi por Benedetti (JU), 22’ Agustín Solís por De Hoyos (JU), 26’ Ignacio Moreyra por Caimer (DB), 29’ Leandro González por Labaroni (JU), 29’ Alexis Reynoso por Maidana (JU), 33’ Marcio Allegrini por Martínez (DB), 33’ Juan Lazaneo por Retamar (DB), 33’ Lisandro Pérez por Bettini (DB), 34’ Joaquín Acevedo por Pizarro (JU)

Suplentes: Franco Lopresti y Bruno García.

Don Bosco: Fabricio Acosta y Alejo Albarracin.

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