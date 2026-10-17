Central Entrerriano cayó en el debut, pero dejó una buena imagen ante Gimnasia

Central Entrerriano comenzó su camino en una nueva temporada de la Liga Argentina con una derrota ajustada ante Gimnasia y Esgrima La Plata por 79 a 75, en el estadio Víctor Nethol. El equipo de Martín Pascal estuvo a la altura de las circunstancias, protagonizó un encuentro parejo durante gran parte de la noche y llegó a los minutos finales con posibilidades de llevarse la victoria, pero el Lobo encontró las respuestas necesarias en el cierre para quedarse con el triunfo.

El conjunto de Gualeguaychú dejó una imagen positiva en su primera presentación oficial, mostrando pasajes de buen básquet, intensidad y capacidad de reacción ante un rival que aspira a ser protagonista de la competencia.

Fausto Moussa, con 17 puntos, y Johu Castillo, con 16, encabezaron la ofensiva del rojinegro. En el local se destacó el cubano Joan Gutiérrez, quien terminó como máximo anotador del partido con 20 unidades.

Un primer tiempo de mucha paridad

En el comienzo del encuentro, Gimnasia intentó tomar la iniciativa a partir del juego de Raúl Pelorosso y del uruguayense Juan Boffelli. Sin embargo, Central respondió con las penetraciones de Fausto Moussa y Johu Castillo para equilibrar las acciones.

Un doble de Joan Gutiérrez le permitió al Lobo sacar cinco puntos de ventaja, 15-10, cuando restaban 3 minutos y 43 segundos para el cierre del primer cuarto. Pero el rojinegro reaccionó rápidamente: Moussa anotó para pasar al frente 16-15 y, sobre el final del parcial, Justo Catalín convirtió un triple que dejó a Central arriba por 19-16.

Prensa Gimnasia La Plata

El segundo cuarto comenzó favorable para el equipo de Gualeguaychú, que llegó a sacar cinco puntos de diferencia con un doble del capitán Cristian Pérez. No obstante, Gimnasia volvió a meterse en partido con las apariciones de Cuevas y Joan Gutiérrez, quien continuó siendo una preocupación para la defensa visitante.

Cuando el conjunto platense parecía tomar el control, apareció la mano caliente de Manuel Gómez. El conductor de Central convirtió dos triples fundamentales, el segundo de ellos para poner nuevamente al frente al rojinegro por 35-34, a 40 segundos del descanso largo.

El primer tiempo se cerró con Central arriba por 35-34, luego de una etapa inicial marcada por la paridad y las alternancias en el marcador.

El inicio del segundo tiempo encontró nuevamente a Joan Gutiérrez como protagonista. El cubano siguió lastimando en ataque y, con un triple del estadounidense Bradley Cimperman, Gimnasia pasó al frente por 39-37.

Central no se desesperó y encontró en Fausto Moussa una vía de gol importante para mantenerse en partido. También apareció Damián Pineda, quien clavó un triple a 5 minutos y 59 segundos del cierre del cuarto para devolverle la ventaja al rojinegro por 46-44.

El encuentro se convirtió en un intercambio constante de anotaciones, con Central tratando de imponer su juego y Gimnasia respondiendo cada vez que el visitante amenazaba con escaparse.

El último cuarto comenzó de la mejor manera para Central. Dos triples consecutivos, uno de Juan Siboldi y otro del capitán Cristian Pérez, le permitieron sacar rápidamente cinco puntos de ventaja: 62-57, cuando apenas habían transcurrido 56 segundos. La reacción obligó al entrenador local a solicitar un tiempo muerto.

El equipo de Martín Pascal parecía tener el encuentro bajo control, aunque el conjunto platense nunca dejó de luchar y comenzó a descontar paulatinamente.

La definición llegó en los últimos instantes. Central volvió a ponerse al frente por 73-71 gracias a cuatro tiros libres consecutivos de Cristian Pérez, cuando quedaban 1 minuto y 52 segundos.

Prensa Gimnasia La Plata

Pero allí apareció el momento decisivo del partido. Gimnasia respondió con un triple de Cuevas y otro de Pelorosso, además de dos tiros libres convertidos por Lucio Castellani, para construir un parcial de 8-0 que le permitió pasar al frente 79-73, con apenas 14 segundos por jugar.

Martín Pascal pidió tiempo muerto para intentar una última reacción, pero Central no pudo encontrar los lanzamientos necesarios para revertir la historia. Finalmente, el rojinegro terminó cayendo por 79-75, en un cierre que premió la eficacia del local en los momentos determinantes.

Más allá del resultado, Central Entrerriano dejó una buena imagen en su estreno, compitió de igual a igual ante Gimnasia y mostró argumentos para ilusionarse con una temporada en la que buscará ser protagonista.

El próximo desafío será este domingo en Mar del Plata, donde el rojinegro visitará a Quilmes con la intención de recuperarse y buscar su primera victoria en la Liga Argentina.

Ficha técnica:

GIMNASIA Y ESGRIMA 79

Matías Cueva 13, Bradley Cimperman 5, Raúl Pelorosso 11, Joan Gutierrez 20, Lucio Castellani 13 (FI), Juan Boffelli 13, Pedro Pérez Di Salvo 2, Matías Sanz 2, Tomás Oliva, Juan Cruz Cordero, Anderson García, Facundo Sanz

DT: Fernando Calvi

CENTRAL ENTRERRIANO 75

Cristian Pérez 14, Manuel Gómez 9, Fausto Moussa 17, Johu Castillo 16, Damián Pineda 3 (FI), Justo Catalín 7, Juan Siboldi 7, Ignacio Ortega 2, Benjamín Lado, Simón Leissa

DT: Martín Pascal

Cancha: Víctor Nethol

Jueces: Guillermos Grondona y Alejandro Trias

Progresión: 16 – 19, 34 – 35, 57 – 56, 79 - 75

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