El Clausura se puso al día con tres partidos

El Torneo Clausura Claudio “Lalo” Romani de la Liga Departamental de Fútbol se puso al día en la noche del jueves con la disputa de tres encuentros correspondientes a la tercera fecha, que dejaron victorias importantes y un empate en la continuidad de la competencia.

En Urdinarrain, Deportivo Urdinarrain y Central Larroque igualaron 1 a 1. El conjunto larroquense se había puesto en ventaja con el gol de Urbano Quintana, pero en el segundo tiempo Facundo Martínez estableció la igualdad para el equipo dirigido por el Beto Acosta. De esta manera, Deportivo dejó sus primeros dos puntos en el torneo.

Por su parte, en el Estadio Municipal, Sarmiento consiguió una gran victoria al derrotar por 2 a 0 a Independiente. Yair Izaurralde y Lázaro Benítez fueron los encargados de marcar los goles para el conjunto de la Tromba, que sumó tres puntos importantes en el certamen.

Finalmente, en el estadio Julio Colazo, Central Entrerriano se quedó con el triunfo frente a Camioneros por 2 a 0. La gran figura de la noche fue Lucas Crisnejo, quien convirtió los dos tantos del encuentro y le dio la victoria al conjunto rojinegro.

Los resultados del jueves

Deportivo Urdinarrain 1 (Facundo Martinez) vs Central Larroque 1 (Urbano Quintana)

Central Entrerriano 2 (Lucas Crisnejo x 2) vs Camioneros 0

Sarmiento 2 (Yair Izaurralde, Lázaro Benítez) vs Independiente 0

Posiciones:

Zona A

Defensores del Oeste 8

Juventud Unida 6

Sarmiento 5

Juventud Urdinarrain 5

Unión del Suburbio 5

Independiente 1

Zona B

Deportivo Urdinarrain 10

Central Larroque 8

Central Entrerriano 7

La Vencedora 5

Pueblo Nuevo 3

Camioneros 0

Posiciones para el descenso

Pueblo Nuevo 33

Unión del Suburbio 33

Sarmiento 30

La Vencedora 30

Defensores del Oeste 22

Camioneros 5 descendió a primera b

Próxima fecha: quinta

Zona A

Domingo 18

Defensores del Oeste vs Independiente

Unión del Suburbio vs Juventud Urdinarrain

Martes 20

Sarmiento vs Juventud Unida

Zona B

Camioneros vs Pueblo Nuevo

La Vencedora vs Deportivo Urdinarrain

Central Entrerriano vs Central Larroque

Torneo clausura Afredo “Piyo” Fernández

Zona A

VIERNES 16 DE OCTUBRE.

Isleños Independientes vs Cerro Porteño.

SÁBADO 17 DE OCTUBRE.

Sportivo Larroque vs Atlético Sur.

Libre: Sporting

Zona B

DOMINGO 18 DE OCTUBRE.

Defensores del Sur vs Deportivo Gurises.

Sud América vs Juvenil del Norte.

Libre: Black Ríver

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